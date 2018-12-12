Дмитрия Бондаря не взяли в семинарию из-за БРСМ









«Католическая Церковь категорически не дала никаких рекомендаций. Для них, что БРСМ, что комсомол — это одно и то же «, — сказала она.





После БРСМ, отметила собеседница, Дмитрий Бондарь возглавил местный кинотеатр и превратил «страшное, гнилое, убитое здание, которого порог никто не переступал», в «изюминку».









«Работал сутками. Сэкономил миллионы бюджетных денег. Человек из кинотеатра не вылезал, запустил 3D, сделал шикарный ремонт. Да, каждый год ездил отдыхать и брал два отгула к отдыху с ведома исполкома. Заводится уголовное дело, человека считают преступником за девять неправильно оформленных отгулов за пять лет и приговаривают к 300 базовых штрафа», — рассказала она детали первого уголовного дела священника.





По ее словам, «белорусское гестапо так издевается над талантливыми руководителями».





Теперь, рассказала женщина, Дмитрию Бондарю предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 157 УК Беларуси (Заведомое поставление другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека). И, говорит она, хотя в Беларуси 25 тыс. ВИЧ-инфицированных людей, именно его задерживал «ОМОН с собаками», а потом искал «по всей стране половых партнеров». «Для чего это делается?» — задалась вопросом собеседница.









Как сообщала Krynica.info, Дмитрий Бондарь был задержан в середине октября. «Этот человек задержан по подозрению в совершении преступления, непосредственным объектом преступного посягательства в котором являются здоровье и жизнь человека. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время выявлено несколько эпизодов преступной деятельности мужчины. Следствием подозреваемому предъявлено обвинение. Прокурором санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевшими признаны три человека», — отметила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.





В прошлом году он привлекался по ч.1 ст. 427 УК (служебный подлог) и был приговорен к штрафу.



