Похищенному ФСБ Павлу Грибу стало плохо в зале суда





Павел Гриб. Фото kommersant.ru





Как отмечает издание, молодой человек жаловался на сильную боль в животе и тошноту уже несколько дней.





«Я еще в СИЗО говорил, что мне плохо. Там выдали горсть таблеток и отправили в суд», – рассказал 19-летний Павел Гриб. – Живот по-прежнему болит, не могу в таком состоянии все нормально воспринимать».









Адвокат украинца Марина Дубровина ходатайствовала о переносе заседания в связи с плохим самочувствием юноши, но судья ее просьбу не удовлетворил. В результате, в суд вызвали скорую помощь. После осмотра Гриба фельдшер заключила, что у него может быть инфекционное заболевание, острый энтероколит, или же обострение язвенной болезни, хронической формой которой страдает молодой человек.





«У Гриба температура, это говорит о воспалительном процессе. Можно ли его лечить амбулаторно в условиях следственного изолятора или потребуется госпитализация в стационар, будет понятно из результатов обследования», – пояснила фельдшер.





Допрос Татьяны Ершовой планировали провести по видеосвязи. Девушка находилась в Сочинском гарнизонном суде.









Павла Гриба обвиняют в намерении взорвать самодельное взрывное устройство в сочинской школе, где училась Ершова, с которой они познакомились в интернете. 24 августа 2017 года его заманили в Гомель на встречу с девушкой, а затем украинца вывезли из страны сотрудники ФСБ.





Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. Как он позже рассказал, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где оформили арест.





Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает, МИД Беларуси не отвечало на соответствующие ноты Украины.





Сейчас Гриб находится в краснодарском СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.



