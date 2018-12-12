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Похищенному ФСБ Павлу Грибу стало плохо в зале суда

12.12.2018 21:03 — Разное | Партизан  
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Украинцу Павлу Грибу, которого российский суд обвиняет в склонении к терроризму, стало плохо во время заседания суда. Об этом сообщает «Новая газета». В связи с этим Северо-Кавказский окружной военный суд отложил допрос основной свидетельницы по делу Татьяны Ершовой.


Павел Гриб. Фото kommersant.ru

Как отмечает издание, молодой человек жаловался на сильную боль в животе и тошноту уже несколько дней.

«Я еще в СИЗО говорил, что мне плохо. Там выдали горсть таблеток и отправили в суд», – рассказал 19-летний Павел Гриб. – Живот по-прежнему болит, не могу в таком состоянии все нормально воспринимать».

Адвокат украинца Марина Дубровина ходатайствовала о переносе заседания в связи с плохим самочувствием юноши, но судья ее просьбу не удовлетворил. В результате, в суд вызвали скорую помощь. После осмотра Гриба фельдшер заключила, что у него может быть инфекционное заболевание, острый энтероколит, или же обострение язвенной болезни, хронической формой которой страдает молодой человек.

«У Гриба температура, это говорит о воспалительном процессе. Можно ли его лечить амбулаторно в условиях следственного изолятора или потребуется госпитализация в стационар, будет понятно из результатов обследования», – пояснила фельдшер.

Допрос Татьяны Ершовой планировали провести по видеосвязи. Девушка находилась в Сочинском гарнизонном суде.

Павла Гриба обвиняют в намерении взорвать самодельное взрывное устройство в сочинской школе, где училась Ершова, с которой они познакомились в интернете. 24 августа 2017 года его заманили в Гомель на встречу с девушкой, а затем украинца вывезли из страны сотрудники ФСБ.

Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. Как он позже рассказал, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает, МИД Беларуси не отвечало на соответствующие ноты Украины.

Сейчас Гриб находится в краснодарском СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.


 
Теги: Гомель
 
 
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Украинцу Павлу Грибу, которого российский суд обвиняет в склонении к терроризму, стало плохо во время заседания суда. Об этом сообщает «Новая газета». В связи с...
 
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