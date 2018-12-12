Необычное ДТП произошло в Минске. Под колесами авто оказалась косуля

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Как сообщилив пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 12 декабря около 13 часов 50 минут поступило сообщение о том, что по улице Кижеватова в районе дома № 88 на проезжей части лежит животное. Прибыв по указанному адресу, сотрудники Госавтоинспекции ничего на дороге не обнаружили.По словам водителя-очевидца, на животное (предположительно косулю) совершил наезд водитель неустановленного автобуса желтого цвета. Затем на место ДТП подъехал автомобиль «ГАЗ», водитель которого положил животное в кузов своего автомобиля и уехал в неизвестном направлении.Данный водитель был установлен и задержан сотрудниками ДПС и представителями Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.Его ждет административное наказание.