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Необычное ДТП произошло в Минске. Под колесами авто оказалась косуля
Иллюстративное фото
Как сообщили
По словам водителя-очевидца, на животное (предположительно косулю) совершил наезд водитель неустановленного автобуса желтого цвета. Затем на место ДТП подъехал автомобиль «ГАЗ», водитель которого положил животное в кузов своего автомобиля и уехал в неизвестном направлении.
Данный водитель был установлен и задержан сотрудниками ДПС и представителями Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.
Его ждет административное наказание.
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В Минске на улице Кижеватова сбили косулю. Другой водитель забрал труп животного и попытался скрыться.
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