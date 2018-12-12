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Необычное ДТП произошло в Минске. Под колесами авто оказалась косуля

12.12.2018 23:37 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Минске на улице Кижеватова сбили косулю. Другой водитель забрал труп животного и попытался скрыться.

Как сообщили UDF.BY в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 12 декабря около 13 часов 50 минут поступило сообщение о том, что по улице Кижеватова в районе дома № 88 на проезжей части лежит животное. Прибыв по указанному адресу, сотрудники Госавтоинспекции ничего на дороге не обнаружили.

По словам водителя-очевидца, на животное (предположительно косулю) совершил наезд водитель неустановленного автобуса желтого цвета. Затем на место ДТП подъехал автомобиль «ГАЗ», водитель которого положил животное в кузов своего автомобиля и уехал в неизвестном направлении.

Данный водитель был установлен и задержан сотрудниками ДПС и представителями Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Его ждет административное наказание.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на улице Кижеватова сбили косулю. Другой водитель забрал труп животного и попытался скрыться.
 
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