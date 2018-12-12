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Белорусское здравоохранение в "цифре": как это будет

12.12.2018 22:01 — Разное | Интерфакс  
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Пилотный проект по цифровизации учреждений здравоохранения начинается в Беларуси в 2019 году. Каким он будет, рассказал журналистам в среду заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Виктор Сидоренко.

  • - Формируя электронную систему здравоохранения, мы должны понимать, что это очень непростая и объемная работа, которая будет касаться 9, 5 миллионов человек, 120 тыс. медперсонала, в том числе 50 тыс. врачей. Новая электронная система дает нам принципиально новые возможности в развитии отрасли, качественно изменяет подходы к модели взаемадяення всех участников оказания медицинской помощи. Фундамент такого взаимодействия - интегрированная электронная медицинская карта, которая будет создаваться вместе с рождением младенца и будет сопровождать его на протяжении всей жизни. Его эпикриз будет использоваться в генеалогии, для семейного анамнеза и в научных целях.
  • - Каждый пациент сможет получить доступ к информации о своем здоровье, и для этого не обязательно стоять очередь в поликлинике. Лечащий врач тоже увидит максимально полную информацию о человеке, что поможет исключить врачебную ошибку при назначении лечения. Электронными картами можно пользоваться в поликлинике, больнице, в машине скорой помощи, дома. Итог реализации такого проекта — улучшение качества лечения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения и снижение смертности.
  • - В плане цифровизации здравоохранения в регионах можно выделить Гродненскую область, где реализуется проект по телеконсультациям. Витебская и Гомельская области, исходя из статистики, тоже успешно внедряют информационные технологии. Вообще Минская и Гродненской области, а также Минск по проекту цифровизации страны включены в качестве пилотных регионов. Начнем реализацию проекта в следующем году
  • -Основная часть работ по проекту должна завершиться к 2022 году. Но это не значит, что затем процесс остановится. IT-технологии постоянно развиваются. Поэтому создание новых сервисов, расширение спектра услуг - все это будет продолжаться и далее. А проект позволит заложить базис.
  • - Со следующего года начнется финансирование проекта модернизации системы здравоохранения Беларуси в трех перечисленных регионах из средств Всемирного банка.
  • - Поправки в Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» депутаты Палаты представителей планируют внести в 2019 году. В документе обозначены права и обязанности врача и пациента в контексте электронного здравоохранения. В частности, в законопроекте будет предусмотрено, что пациент сможет на любом этапе оказания ему медицинской помощи ограничить доступ к информации, находящейся в его электронной медкарте. Однако это ограничение не относится к экстренным случаям.
 
Теги: Минск
 
 
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Пилотный проект по цифровизации учреждений здравоохранения начинается в Беларуси в 2019 году. Каким он будет, рассказал журналистам в среду заведующий сектором...
 
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