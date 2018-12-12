ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-адвоката Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы

12.12.2018 21:21 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Бывшего адвоката президента США Майкла Коэна приговорили к трем годам лишения свободы за финансовые преступления, сообщило в среду агентство Associated Press.

Отмечается, что М.Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за серию преступлений, которые он совершил во время работы на Дональда Трампа, включая финансовые нарушения во время президентской кампании и выплату отступных двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с нынешним президентом США.

"Где-то на своем пути господин Коэн как будто потерял свой нравственный ориентир. Как адвокату, господину Коэну должно быть виднее", - заявил окружной судья Уильям Поули.

Сам М.Коэн ранее заявил, что принимает на себя всю ответственность за преступления, включая финансовые нарушения и ложные показания Конгрессу США.

"Недавно президент в Twitter назвал меня слабым, и это правда, но по другой причине, не по той, которую он имел в виду. Это было потому, что я раз за разом чувствовал свое обязательство покрывать его грязные дела", - цитирует М.Коэна газета Hill.

М.Коэн, начавший работать на Д.Трампа в начале 2000-х годов, заявил, что все это время он находился под гнетом моральной несвободы.

"В это трудно поверить, но сегодня один из самых значимых дней моей жизни. Ирония кроется в том, что сегодня я возвращаю себе свою личную свободу. Я находился в личной и моральной несвободе с того рокового дня, когда я принял предложение о работе на известного магната недвижимости, чьей деловой хваткой я так сильно восхищался", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Он также выразил сожаление в связи с тем, сколько позора принесла эта ситуация его семье.

Ранее М.Коэн признал вину в даче ложных показаний конгрессу по "российскому делу".

Как сообщалось, федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Д.Трампа М.Коэна в организации выплаты отступных в размере $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Д.Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что указанные выплаты производились в координации c Д.Трампом и по его указанию.

В марте С.Дэниелс рассказала, что подверглась угрозам за попытку обнародовать информацию об имевшей место интимной связи с Д.Трампом в 2006 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшего адвоката президента США Майкла Коэна приговорили к трем годам лишения свободы за финансовые преступления, сообщило в среду агентство Associated Press.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько составляют средние зарплаты в Беларуси с учетом военных, сотрудников СК и МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика