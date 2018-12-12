Экс-адвоката Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы

Бывшего адвоката президента США Майкла Коэна приговорили к трем годам лишения свободы за финансовые преступления, сообщило в среду агентство Associated Press.

Отмечается, что М.Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за серию преступлений, которые он совершил во время работы на Дональда Трампа, включая финансовые нарушения во время президентской кампании и выплату отступных двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с нынешним президентом США.

"Где-то на своем пути господин Коэн как будто потерял свой нравственный ориентир. Как адвокату, господину Коэну должно быть виднее", - заявил окружной судья Уильям Поули.

Сам М.Коэн ранее заявил, что принимает на себя всю ответственность за преступления, включая финансовые нарушения и ложные показания Конгрессу США.

"Недавно президент в Twitter назвал меня слабым, и это правда, но по другой причине, не по той, которую он имел в виду. Это было потому, что я раз за разом чувствовал свое обязательство покрывать его грязные дела", - цитирует М.Коэна газета Hill.

М.Коэн, начавший работать на Д.Трампа в начале 2000-х годов, заявил, что все это время он находился под гнетом моральной несвободы.

"В это трудно поверить, но сегодня один из самых значимых дней моей жизни. Ирония кроется в том, что сегодня я возвращаю себе свою личную свободу. Я находился в личной и моральной несвободе с того рокового дня, когда я принял предложение о работе на известного магната недвижимости, чьей деловой хваткой я так сильно восхищался", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Он также выразил сожаление в связи с тем, сколько позора принесла эта ситуация его семье.

Ранее М.Коэн признал вину в даче ложных показаний конгрессу по "российскому делу".

Как сообщалось, федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Д.Трампа М.Коэна в организации выплаты отступных в размере $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Д.Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что указанные выплаты производились в координации c Д.Трампом и по его указанию.

В марте С.Дэниелс рассказала, что подверглась угрозам за попытку обнародовать информацию об имевшей место интимной связи с Д.Трампом в 2006 году.