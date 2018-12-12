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Ресурсный центр молодежных инициатив: что это и как должно работать?
Новости Беларуси. Благодаря работе, проделанной гомельскими историками и краеведами, сегодня некогда забытое имя
Ребята создали сайт о знаменитом земляке и предложили городским властям оборудовать исторические здания специальными табличками, отсылающими к интернет-ресурсу. Легко ли изменять мир, когда тебе всего 15 лет, узнавал корреспондент Александр Добриян.
Александр Добриян, СТВ:
С тех пор здесь проходят целые фестивали уличной культуры. «Сожски стрит» как явление уже узнаваем не только в Беларуси.
С нетерпением ждет реализации своей инициативы и Илья Барковский. Одиннадцатиклассник с товарищами написали сайт о наследии самого известного гомельского архитектора Станислава Шабуневского. Перевели информацию на четыре языка, а исторические дома предложили снабдить табличками с QR-кодом, перенаправляющим любого желающего на тематический интернет-ресурс.
Илья Барковский, учащийся средней школы № 33 Гомеля:
Идеи детей и подростков уже сегодня реально меняют окружающую нас действительность. И с этим невозможно поспорить.
Дарья Хрущева, участник совета старшеклассников Гомельской области:
Кристина Инковцова, председатель клуба молодежных инициатив «Лидер»:
Работу с детьми в Беларуси высоко оценивают и специалисты ЮНИСЕФ. При международной поддержке сейчас в нашей стране создается целая сеть ресурсных центров молодежных инициатив.
Рашед Мустафа Сарвар, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:
Ресурсные центры, а их будет по стране семь, станут местом, куда любой подросток сможет прийти со своей идеей, найти единомышленников и помощь в реализации проекта. Да и просто местом для эффективной коммуникации молодежи.
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Новости Беларуси. Благодаря работе, проделанной гомельскими историками и краеведами, сегодня некогда забытое имя Станислава Шабуневского знает каждый школьник....
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