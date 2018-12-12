﻿ Правительство подготовило очередные изменения. Кто теперь будет считаться тунеядцем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство подготовило очередные изменения. Кто теперь будет считаться тунеядцем

13.12.2018 03:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Власти подготовили некоторые изменения для тунеядцев. Среди прочего расширили список тех, кого не будут включать в иждивенцы, а также обновили перечень данных, которые содержатся в базе о не занятых в экономике. Изменения предусмотрены постановлением Совмина от 8 декабря 2018 года № 881. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие новшества введут для иждивенцев.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Напомним, в Беларуси с 1 декабря запустили базу не занятого в экономике населения. Те, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение.

В базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включены около 500 тысяч человек.

Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется, может получить каждый житель Беларуси. Логин и пароль для доступа на портал выдадут бесплатно в службе «одно окно».

Кого вычеркнули из тунеядцев?

К занятым в экономике также добавили собственников имущества (учредителей, участников) коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ.

К трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, не относятся теперь также супруг или супруга молодого рабочего (служащего), который приступил к работе по распределению (перераспределению) на время их совместного проживания в местности, где нет возможности трудоустроиться. Ранее в подобной ситуации не зачисляли в тунеядцы супруг и супругов молодых специалистов. Иждивенцами, как и раньше, не являются жены и мужья военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, военную службу офицеров по призыву.

Из числа тунеядцев также исключили жен дипломатических работников, а также супруг работников административно-технического персонала, направленных на работу в
дипломатические представительства и консульские учреждения Беларуси.

Не будут вносить в базу также тех, кто находится под диспансерным наблюдением из-за хронических или затяжных психических расстройств (заболеваний). Исключение — те, кто страдает синдромом зависимости от алкоголя, наркотических средств или токсических веществ.

Какой информацией дополнят тунеядскую базу?

Внесли некоторые изменения в перечень информации, которая содержится в базе о не занятом в экономике населении. Так, сейчас в базе есть данные идентификационного номера, а также такая информация как ФИО, дата рождения, пол, гражданство, информация о регистрации по месту жительства (пребывания), данные удостоверяющего личность документа.

К этому перечню добавили также такую информацию, как подданство; дата смерти, дата объявления физлица умершим; дата отмены решения об объявлении физлица умершим;
дата признания физлица безвестно отсутствующим, дата отмены решения о
признании физлица безвестно отсутствующим; дата признания физлица недееспособным, дата отмены решения о признании физлица недееспособным;
идентификационный номер и дата рождения ребенка; дата лишения родительских прав, восстановления в родительских правах.

Белорусов предпенсионного возраста не будут вносить в базу

Власти решили не включать в базу белорусов предпенсионного возраста. «Министерство труда и социальной защиты при формировании базы данных за первое полугодие текущего года исключает из нее граждан, которые на 1 января следующего года достигнут общеустановленного пенсионного возраста или будут являться лицами старше этого возраста, за второе полугодие текущего года — граждан, которые на 1 июля следующего года достигнут общеустановленного пенсионного возраста или будут являться лицами старше этого возраста», — говорится в постановлении Совмина.

Некоторые изменения затронут родителей, которые воспитывают детей до 7 лет, а также многодетных. Так, их не будут в носить в тунеядцы в том числе, если ребенок достиг 7-летнего возраста в полугодии, за которое формируется база данных.

«Информация о наличии у гражданина трех и более детей в возрасте до 18 лет
вносится в том числе, если ребенок достиг 18-летнего возраста в полугодии, за которое
формируется (сформирована) база данных», — говорится в постановлении.

Власти также уточняют, что базу попадают только совершеннолетние белорусы. Так, сейчас в документах прописано, что МВД один раз в полугодие создает список идентификационных номеров граждан (кроме пенсионеров). Теперь же власти уточнили, что МВД будет включать в свой список белорусов с 18 лет и старше.

В постановлении Совмина прописано, что «при формировании списка идентификационных номеров граждан за первое полугодие текущего года учитываются граждане, которые на 1 июля текущего года достигли 18-летнего возраста, за второе полугодие текущего года — граждане, которые на 1 января следующего года достигли 18-летнего возраста».

Проще говоря, в базу не будут включать тех, кому на момент ее обновления (а это раз в полгода) будет немногим меньше 18 лет.

Минобр будет создавать общую базу обучающихся

Для формирования и ведения базы данных не занятых в экономике Минобр подготовит единую базу данных обучающихся.

«Министерству образования обеспечить проведение до 1 апреля 2019 года
организационно-технических мероприятий по интеграции в общегосударственную
автоматизированную информационную систему базы данных обучающихся в целях
автоматизации процесса ее формирования», — говорится в постановлении.

Сопровождение базы данных обучающихся будут осуществлять за счет средств,
предусмотренных в республиканском бюджете на функционирование учреждения
«Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики
Беларусь».

Как подтвердить нетунеядство?

Белорусы смогут предоставлять в комиссию не только оригиналы документов, по которым имеются основания для невключения в тунеядскую базу, но и их копии.

Подтверждающие документы и (или) их копии предъявляются на русском и (или)
белорусском языках. Документы на других языках представляются с официальным
переводом на русский и (или) белорусский языки.

Как белорусам будут сообщать, что они попали в базу?

Сообщать белорусам о включении их в базу посредством соответствующих электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Власти также прописали, что информировать об оплате ЖКУ с возмещением затрат будут через жировки.

Что еще изменили?

Информацию о тех, кто производит продукцию растениеводства, животноводства на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома теперь будут вносить в базу не облисполкомы и Мингорисполком, а Национальное кадастровое агентство.

Некоторые изменения касаются состава постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Теперь в ее состав секретаря могут включать по желанию. Должность секретаря комиссии, входящего в его состав, может вводиться в пределах установленной численности работников рай- или горисполкома. Секретарь комиссии, не входящий в ее состав, может являться работником
организации, подчиненной соответствующему местному исполнительному и
распорядительному органу.

Раньше было прописано, что «члены комиссии, за исключением секретаря, выполняют свои обязанности на общественных началах». Теперь этот пункт исключили.

Также прописали, что комиссии могут «принимать решения о необходимости направления трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории с представлением в территориальные органы внутренних дел выписок из протоколов заседаний комиссий, содержащих соответствующие решения».

Сейчас в документах прописано, что база данных формируется на основании отнесения граждан к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике. После внесения изменений этот пункт звучит так: «база данных формируется на основании списков идентификационных номеров граждан, являющихся трудоспособными гражданами, занятыми в экономике, или не относящихся к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике».

Читайте также
В Беларуси ускорилась годовая инфляция. Ситуацию подпортили продукты питания
«Мы хотим снять удавку». Ипэшники собрали больше 6,6 тысячи подписей под обращением к президенту
 
 
Ссылка на источник 130
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди прочего расширили список тех, кого не будут включать в иждивенцы, а также обновили перечень данных, которые содержатся в базе о не занятых в экономике.FINANCE.TUT.BY...
 
Новости дня
Новости разные
 
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика