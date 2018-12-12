Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

В среду прошли последние матчи группового этапа футбольной Лиги чемпионов, определившие всех участников плей-офф.



Reuters

Последним клубом, попавшим в плей-офф, стал французский «Лион», сыгравший в гостях вничью с донецким «Шахтера», — 1:1. В другом матче группы «Манчестер Сити» обыграл «Хоффенхайм» — 2:1.

Итоговая таблица: 1. «Манчестер Сити» — 13, 2. «Лион» — 8, 3. «Шахтер» — 6, 4. «Хоффенхайм» — 3.

Португальская «Бенфика» завершила групповой этап победой над АЕКом (1:0), а «Бавария» отметилась результативной ничьей на поле «Аякса» (3:3).

Итоговая таблица: 1. «Бавария» — 14, 2. «Аякс» — 12, 3. «Бенфика» — 7. 4. АЕК — 0.

«Ювентус» неожиданно проиграл в гостях швейцарскому «Янг Бойз» — 1:2. Также гарантировавший себе место в плей-офф «Манчестер Юнайтед» с тем же счетом уступил в Испании «Валенсии».

Итоговая таблица: 1. «Ювентус» — 12, 2. «Манчестер Юнайтед» — 10, 3. «Валенсия» — 8, 4. «Янг Бойз» — 4.

Таким образом, c первых мест в плей-офф вышли дортмундская «Боруссия», «Барселона», «ПСЖ», «Порту», «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал», «Ювентус».

Со вторых — «Атлетико», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Шальке», «Аякс», «Лион», «Рома» и «Манчестер Юнайтед».

В Лигу Европы с третьих мест отобрались «Брюгге», «Интер», «Наполи», «Галатасарай», «Бенфика», «Шахтер», «Виктория» и «Валенсия».

В понедельник пройдет жеребьевка плей-офф.