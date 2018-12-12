﻿ Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

13.12.2018 01:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В среду прошли последние матчи группового этапа футбольной Лиги чемпионов, определившие всех участников плей-офф.


Reuters

Последним клубом, попавшим в плей-офф, стал французский «Лион», сыгравший в гостях вничью с донецким «Шахтера», — 1:1. В другом матче группы «Манчестер Сити» обыграл «Хоффенхайм» — 2:1.

Итоговая таблица: 1. «Манчестер Сити» — 13, 2. «Лион» — 8, 3. «Шахтер» — 6, 4. «Хоффенхайм» — 3.

Португальская «Бенфика» завершила групповой этап победой над АЕКом (1:0), а «Бавария» отметилась результативной ничьей на поле «Аякса» (3:3).

Итоговая таблица: 1. «Бавария» — 14, 2. «Аякс» — 12, 3. «Бенфика» — 7. 4. АЕК — 0.

«Ювентус» неожиданно проиграл в гостях швейцарскому «Янг Бойз» — 1:2. Также гарантировавший себе место в плей-офф «Манчестер Юнайтед» с тем же счетом уступил в Испании «Валенсии».

Итоговая таблица: 1. «Ювентус» — 12, 2. «Манчестер Юнайтед» — 10, 3. «Валенсия» — 8, 4. «Янг Бойз» — 4.

Таким образом, c первых мест в плей-офф вышли дортмундская «Боруссия», «Барселона», «ПСЖ», «Порту», «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал», «Ювентус».

Со вторых — «Атлетико», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Шальке», «Аякс», «Лион», «Рома» и «Манчестер Юнайтед».

В Лигу Европы с третьих мест отобрались «Брюгге», «Интер», «Наполи», «Галатасарай», «Бенфика», «Шахтер», «Виктория» и «Валенсия».

В понедельник пройдет жеребьевка плей-офф.

 
 
Ссылка на источник 99
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду прошли последние матчи группового этапа футбольной Лиги чемпионов, определившие всех участников плей-офф.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасти белорусские регионы предлагают при помощи кластеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика