Спасти белорусские регионы предлагают при помощи кластеров





Эксперты считают, что кластерные объединения могут стать одним из способов экономического развития регионов, что в свою очередь потянет за собой и решение там социальных проблем.

Идея кластеров, как известно, в мире не нова. Однако, как было отмечено на конференции «Развитие кластерной системы в Беларуси», если в западных странах формирование кластеров шло постепенно и эволюционно, то у нас сегодня нет времени и делать все придется быстро.

Как отметил начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский, мы сегодня имеем несколько проблем: темпы прироста ВВП в Беларуси ниже среднемировых, также мы не смогли до сих пор обеспечить себе энергетическую независимость.

Сегодня треть ВВП приносит МСБ. Это говорит о том, что такая форма хозяйствования жизнеспособна. Поэтому, считает представитель Минэкономики, задача государства - создавать условия для дальнейшего развития частного бизнеса.

«Бизнес сегодня потихоньку перехватывает инициативу у госсектора. Наверняка эта тенденция будет сохраняться, а в данном контексте очевидно другое: в условиях конкуренции, бизнесу который на свой страх и риск делается отдельными владельцами, должен научиться договариваться, консолидироваться, объединять капитал и усилия, – заметил Дмитрий Крупский. – И все это хорошо накладывается на кластерную модель развития, когда усилиями большинства можно добиться гораздо большего, чем в одиночку».

Кластеры и регионы

Как предполагает директор Республиканского фонда содействия развитию предпринимательства Татьяна Быкова, возможно, кластеры также смогут стать одним из способов экономического развития белорусских регионов.

«Проблема развития регионов для нас имеет большое значение, и поэтому сегодня важно узнать, как представители местных органов власти и регионального бизнеса оценивают возможности кластерного опыта для их развития», – сказала она.

Она отметила, что сегодня рассчитывать на какие-то государственные дотации не приходится. А развитие экономики регионов, повышение уровня жизни и спроса в этих регионах будет тянуть за собой решение других проблем: социальных, занятости, привлечения молодежи и др.

Проблема выравнивания экономического уровня регионов характерна не только для Беларуси.

Татьяна Быкова привела в пример решение этой проблемы с помощью кластерного проекта в одном из регионов Германии.

«Когда там закрылись шахты по добыче угля и появилось большое количество незанятых людей, снизилась экономическая активность, как ведущий способ развития экономической активности регионов было выбрано стимулирование создания кластеров через конкурс кластерных проектов и обеспечение господдержки на реализацию их проектов», – поделилась она.

«Я не тешу себя мыслю, что кластеры у нас появятся уже завтра, и они будут сразу успешными. Будет уже очень здорово, если у нас получится создать некие элементы кластерного развития», – добавила эксперт.

При этом, нужно отметить, что в Беларуси на данный момент уже обозначилось семь групп субъектов хозяйствования, которые продекларировали и даже что-то сделали в отношении движения по кластерному развитию.

«Это семь инновационно-промышленных кластеров, которые мы имеем сегодня. Понятно, что предпосылки для кластерного развития есть там, где есть субъекты хозяйствования», – заметил Дмитрий Крупский.

Представитель Минэкономики, озвучивая определенные выводы проекта по развитию кластеров в Беларуси в 2014-2018 годах, обозначил несколько проблем в этой сфере.

«За четыре года четко проявилась проблема отсутствия лидеров, тех людей, которые имеют определенную экономическую власть, влияние и при этом заинтересованы взять на себя функции организатора, координатора соответствующего кластерного объединения», – сказал он.

Также Крупский обратил внимание, что, пока, к сожалению, у нас господдержка направлена на субъекта хозяйствования, как на отдельное юридическое лицо. Надо же переходить на тот формат, когда поддержка будет направлена на кластерный проект.

Преимущества данного процесса подчеркнула и Татьяна Быкова: «Когда финансируется не конкретный субъект, а проект, тогда эта поддержка распространяется на большую совокупность субъектов и создает мультипликативный эффект, потому что вовлекаются в этот процесс еще и частные инвестиции».

Говоря о процессах кластерного развития в стране, представитель Минэкономики отметил, что все четыре года в Беларуси в этом вопросе шли по пути органического роста, то есть ожидали, чтобы субъекты хозяйствования сами созрели для этого.

«Это была принципиальная позиция. Не было так, что вот давайте государство что-то профинансирует, а потом вы, может, поработаете в рамках кластерного развития, – рассказал он. – Сначала должен быть лидер, он должен объединить вокруг себя единомышленников, и когда это появится, тогда и можно говорить о господдержке».

Будет ли массовая кластеризация?

«В качестве резюме могу сказать, что пока нет качественного мониторинга кластерного развития, поэтому мы и не видим, как на региональном уровне обстоят дела. Нет механизма, предусматривающего господдержку именно кластерного проекта, ну и соответственно нет массовой кластеризации», – отметил представитель Минэкономики.

Кластер – это ячейка современной экономики, и если в Беларуси получится кластеризировать 20-30% бизнеса, степень устойчивости нашей экономики к внешним вызовам резко повысится, уверен эксперт.

«Надо чтобы кластерные проекты уже вписывались в будущие госпрограммы, и могу так сказать, что до 2021 года мы сможем привлечь в эту сферу примерно 4-5 млн евро», – пообещал Дмитрий Крупский.

Между тем, у бизнеса за последние 25 лет выработалась своя стратегия поведения.

«К сожалению, каждый тянет одеяло на себя и делится каким-то данными просто опасается, так как считает, что это не стратегия выживания. Поэтому встает вопрос, как сейчас людям показать безопасность всех этих мероприятий, данного взаимодействия и перспективы которые открываются», – отметил представитель бизнеса.

Однако, как заметил гость из Польши, президент успешного металлообрабатывающего кластера в Белостоке Себастьян Рынкевич, вначале в Беларуси надо создать хотя бы один хороший эффективный кластер, а затем другие предприятия, компании посмотрят на этот опыт и тоже захотят попробовать.