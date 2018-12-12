Как сделать ремонт в квартире и отдохнуть в Европе?

Время, в которое мы живем интересное, но сложное. Часто перед нами встает выбор, на что потратить деньги с максимальной пользой для себя и своих близких… Купить модные обои или приобрести что-то из бытовой техники на кухню? Обновить пол, купив достойный линолеум, ламинат, паркет или потратить деньги на новый телевизор? Сделать современный ремонт в квартире или отправиться отдыхать за рубеж?
- «Современный линолеум - это высокотехнологичный продукт, отличающийся великолепными декоративными данными и характеристиками прочности. Качественный линолеум рассчитан на использование в течение 10-15 лет, самое важное правильно укладывать и ухаживать за ним.
при сильных загрязнениях первоначальный вид линолеума может не восстановиться
- В магазине "Палас" на ул. Кирова 50, представлено более 100 наименований линолеума и ковровых покрытий. Начиная от ширины в 1.5 м и до 4 м. Здесь помогут подобрать высококлассное покрытие в прихожую, кухню, зал или детскую.
"Хочу купить паркет, что выбрать, что бы он был "не как у всех!"
Комментирует продавец магазина "Палас", отдел "Изделия из дерева", Ивахненко Алексей:
- "В "Паласе", особенно после обновления, роскошный выбор паркетной доски и пробки для пола, более 50 дизайнов! Но если стоит задача "выделиться" по- настоящему из привычных классических вариантов, мое решение - покупка массивной доски бамбука!
Преимущества этого шага очевидны:
насыщенная полуматовая фактура в сочетании с теплой карамельной или "медовой", или "тигровой" расцветкой пола создадут Вам такую уникальность, повторить которую другим натуральным материалом не удастся!
бамбуковый пол имеет самую высокую плотность среди натуральных покрытий, более чем на 30% выше, чем у дуба (!!!). Это делает "бамбук" максимально устойчивым к прониканию воды и сокращению из-за колебаний влажности в комнате.
твердость бамбукового пола в 2,5 раза выше, чем пола из дубовой паркетной доски, это делает его прочным к падению тяжелых предметов
массивная доска из бамбука – редкий и эксклюзивный товар для нашей страны, найти широкий выбор может только "продвинутый" Клиент у "продвинутого" продавца
Вывод:
Ваш ремонт квартиры может быть быстрым и качественным, если выработан четкий план действий на каждом этапе, найдены надежные, профессиональные партнеры, те:
кто ценит Ваше время, представляя в магазине самые модные новинки сезона
кто обучает и заботится о своем персонале, чтобы персонал заботился о Вас
кто видит в Клиенте человека, благодаря которому магазин существует десятки лет