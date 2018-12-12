Как сделать ремонт в квартире и отдохнуть в Европе?

Время, в которое мы живем интересное, но сложное. Часто перед нами встает выбор, на что потратить деньги с максимальной пользой для себя и своих близких… Купить модные обои или приобрести что-то из бытовой техники на кухню? Обновить пол, купив достойный линолеум, ламинат, паркет или потратить деньги на новый телевизор? Сделать современный ремонт в квартире или отправиться отдыхать за рубеж?



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Существуют простые правила, как сделать ремонт максимально качественным и быстрым, и при этом сэкономить время и деньги. В этой статье мы расскажем, об этих секретах.

В качестве эксперта выступит, хорошо известный Брестчанам магазин отделочных материалов «Палас» (Брест, ул. Кирова 50).



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Ведь именно он, в декабре, дает своим Клиентам шанс, потратить деньги на ремонт и выиграть одно из двух путешествий в Европу или один из 5 денежных призов.



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Сегодня мы остановимся на самых часто задаваемых вопросах Клиентов магазина "Палас", касающихся основных этапов ремонта.

Вопрос №1:

Как сделать качественный ремонт и получить шанс выиграть путешествие в Европу?



Отвечает заведующий магазина «Палас» Андрей Николаевич Приймак: Подробные правила рекламной игры Вы можете найти на нашем сайте . Но если вкратце, все очень просто:

Приходите в наш обновленный магазин в течении декабря.

Покупаете любые товары магазина на сумму не менее 200 руб в одном чеке.

Регистрируетесь, заполняя анкету участника в магазине

Узнавайте результаты розыгрыша призов, который состоится 15 января 2019 года

А призы у нас достойные, два сертификата по 800 рублей на путешествия в Европу и 5 денежных призов по 300 рублей.



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Вопрос №2 :

"Как «зрительно» изменить размер комнаты?" Отвечает продавец магазина "Палас", отдел "Обои", Дыбина Елена:

- "Стены комнаты — это основной фон для мебели и предметов убранства квартиры. Поэтому выбор цвета и рисунка обоев крайне важен для подчеркивания достоинств помещения или компенсации его особенностей.



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Если нужно зрительно увеличить размеры комнаты, подберите вместе с продавцом обои:

по цвету светлые и мягкие

с вертикальным, мелким рисунком

окрасьте потолок светлее цвета стен





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Если нужно убрать "лишнюю высоту" в слишком высоком помещении: наклейте цветной бордюр, а по стене "пустите" два вида обоев разделенных данным настенным бордюром.



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В нашем магазине после обновления торгового зала появилось множество новых декоров обоев, которые оптимально украсят Ваш интерьер".



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Зал обоев в магазине получился настолько воздушным и просторным, что выбирать нужные декоры приятно и легко".



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Вопрос №3:

"Как продлить срок службы линолеума?"

Комментирует продавец магазина "Палас", отдел "Линолеум", Черноойкий Денис:



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- «Современный линолеум - это высокотехнологичный продукт, отличающийся великолепными декоративными данными и характеристиками прочности. Качественный линолеум рассчитан на использование в течение 10-15 лет, самое важное правильно укладывать и ухаживать за ним.



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В магазине "Палас", мы проходим обучение и аттестации, после которых знаем тонкости о продаваемом товаре.

Часто наши покупатели задают вопросы о том, чем можно очистить различные загрязнения, возникающие на линолеуме в процессе его "жизни в семье".

Для этого мы создали небольшую памятку»:



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при сильных загрязнениях первоначальный вид линолеума может не восстановиться

- В магазине "Палас" на ул. Кирова 50, представлено более 100 наименований линолеума и ковровых покрытий. Начиная от ширины в 1.5 м и до 4 м. Здесь помогут подобрать высококлассное покрытие в прихожую, кухню, зал или детскую.



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Вопрос №4:

"Как сделать пол в квартире "добротным" и практичным одновременно?"



Комментирует продавец магазина "Палас", отдел "Изделия из дерева", Лемарев Алексей:

- "Если к нам в магазин приходит клиент с такой задачей, мы рекомендуем ему линолеум или ламинат!



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Важно знать, что пол выложенный высококачественным ламинатом:

можно сочетать с системой электроподогрева "теплый пол"

он крайне прочный и износоустойчивый

по дизайну может повторять древесину, изысканный мрамор, керамическую плитку

его можно укладывать в помещениях с большим кол-вом солнечного света, он не выгорает на солнце.







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Вопрос №5:

"Хочу купить паркет, что выбрать, что бы он был "не как у всех!"

Комментирует продавец магазина "Палас", отдел "Изделия из дерева", Ивахненко Алексей:

- "В "Паласе", особенно после обновления, роскошный выбор паркетной доски и пробки для пола, более 50 дизайнов! Но если стоит задача "выделиться" по- настоящему из привычных классических вариантов, мое решение - покупка массивной доски бамбука !

Преимущества этого шага очевидны:

насыщенная полуматовая фактура в сочетании с теплой карамельной или "медовой", или "тигровой" расцветкой пола создадут Вам такую уникальность, повторить которую другим натуральным материалом не удастся!

бамбуковый пол имеет самую высокую плотность среди натуральных покрытий, более чем на 30% выше, чем у дуба (!!!). Это делает "бамбук" максимально устойчивым к прониканию воды и сокращению из-за колебаний влажности в комнате.

твердость бамбукового пола в 2,5 раза выше , чем пола из дубовой паркетной доски, это делает его прочным к падению тяжелых предметов

массивная доска из бамбука – редкий и эксклюзивный товар для нашей страны, найти широкий выбор может только "продвинутый" Клиент у "продвинутого" продавца





Вывод:

Ваш ремонт квартиры может быть быстрым и качественным, если выработан четкий план действий на каждом этапе, найдены надежные, профессиональные партнеры, те:

кто ценит Ваше время, представляя в магазине самые модные новинки сезона

кто обучает и заботится о своем персонале, чтобы персонал заботился о Вас

кто видит в Клиенте человека, благодаря которому магазин существует десятки лет



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Палас - забота о Вас и Вашем доме.



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