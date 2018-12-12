На ярмарке вакансий трудоустроено 60 человек

12 декабря 2018 года управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома проведены «Ярмарка вакансий предприятий торговли» и «Ярмарка вакансий строительных предприятий».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61521.php

Читать полностью в источнике с фото:





Мероприятия состоялись в помещении городской службы занятости. Представители кадровых служб провели собеседования со всеми гражданами, желающими трудоустроиться на имеющиеся вакансии. Посетило мероприятие около 110 человек, 60 из них получили предложения трудоустройства.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61521.php

Читать полностью в источнике с фото:



