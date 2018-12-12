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На ярмарке вакансий трудоустроено 60 человек
13.12.2018 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
12 декабря 2018 года управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома проведены «Ярмарка вакансий предприятий торговли» и «Ярмарка вакансий строительных предприятий».
Мероприятия состоялись в помещении городской службы занятости. Представители кадровых служб провели собеседования со всеми гражданами, желающими трудоустроиться на имеющиеся вакансии. Посетило мероприятие около 110 человек, 60 из них получили предложения трудоустройства.
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12 декабря 2018 года управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома проведены «Ярмарка вакансий предприятий торговли» и «Ярмарка...
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