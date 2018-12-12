В Минске показали танцы тягачей

Белорусские трактористы продемонстрировали свое мастерство перед российскими журналистами. На тяжелых машинах они показали несколько филигранных номеров, например, забросили ковшом мяч в кольцо. После журналистам показали, как собирают на заводе современную технику, которая предназначена для стран СНГ, передает «МИР 24».

«Сборочное производство передовой техники на высоком уровне. Конечно, впечатлил завод, который мы посетили, по сбору колесных тягачей. Оказывается, 80% нашей военной крупной техники базируется на этих шасси, которые выпускаются в Беларуси», – рассказал главный редактор газеты Владимир Чернышов.

Добавим, в Беларуси проходит пресс-тур для российских журналистов. В республику приехало около сотни репортеров.