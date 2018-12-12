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Елочные базары в Волковыске откроются 21 декабря

13.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Елочные базары в Волковыске откроются 21 декабря

Волковысский лесхоз организует елочные базары в Волковыске на площади им. Ленина и на ул. Панковой на стоянке автотранспорта, в г.п. Красносельский на асфальтной площадке ООО «ВТС Партнер», в г.п. Россь на территория, прилегающей к детской игровой площадке.

Елочные ярмарки откроются 21 декабря и будут работать до 31 декабря включительно с 11 до 19 часов без обеда. Выходной день 25 декабря.

Стоимость новогоднего дерева высотой до метра будет 10 рублей (в прошлом году 9 рублей), от 1 до 2 м - 13 руб. против 11 в прошлом, от 2 до 3 м - 20 рублей (в 2017 году 18 руб.) и букет новогодний – 2,5 рубля вместо 2-х.

 

 

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Волковысский лесхоз организует елочные базары в Волковыске на площади им. Ленина и на ул. Панковой на стоянке автотранспорта, в г.п....
 
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