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Елочные базары в Волковыске откроются 21 декабря
13.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
Елочные ярмарки откроются 21 декабря и будут работать до 31 декабря включительно с 11 до 19 часов без обеда. Выходной день 25 декабря.
Стоимость новогоднего дерева высотой до метра будет 10 рублей (в прошлом году 9 рублей), от 1 до 2 м - 13 руб. против 11 в прошлом, от 2 до 3 м - 20 рублей (в 2017 году 18 руб.) и букет новогодний – 2,5 рубля вместо 2-х.
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Волковысский лесхоз организует елочные базары в Волковыске на площади им. Ленина и на ул. Панковой на стоянке автотранспорта, в г.п....
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