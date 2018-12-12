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Что подарить на Новый год? Топ-8 вариантов с ценами
Myfin.by заглянул в просторы интернет-магазинов и подобрал для ваших родных и близких ТОП-8 практичных подарков к Новому году.
Вариант №1. Камни для виски
Обойдутся от 49,0 до 55 BYN
Информация и фото с сайта podaro4ek.by
Камни для виски позволяют охладить виски, не разбавляя его. С их помощью также можно охлаждать и другие напитки. Поэтому этот подарок подойдет каждому, кто любит прохладительные напитки.
Вариант №2. Подарочные наборы «След Санты», «Хюгге», «Энергия Рождества»
Последнее время подобные наборы набирают все больше популярности из-за невысокой цены и многообразия компоновки (можно собрать набор по любому поводу).
Информация и фото с сайта padarunki.by
Стоимость колеблется от 14 до 70 BYN, а составы самые разнообразные:
Вариант №3. Вечный карандаш Napkin
Вечный карандаш удовольствие не дешевое, но позволит изрядно сэкономить в будущем тем, кто любит много писать графитовыми карандашами. Обойдется такой карандаш от 76,0 до 266,0 BYN.
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Из года в год в декабре мы задаемся вопросом, что же подарить на Новый год родным и близким? Можно прошерстить ГУМы, ЦУМы и различные универмаги. Но когда ходить по...
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