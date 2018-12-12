Что подарить на Новый год? Топ-8 вариантов с ценами



фото: pixabay.com

Myfin.by заглянул в просторы интернет-магазинов и подобрал для ваших родных и близких ТОП-8 практичных подарков к Новому году.

Вариант №1. Камни для виски

Обойдутся от 49,0 до 55 BYN





Информация и фото с сайта podaro4ek.by

Камни для виски позволяют охладить виски, не разбавляя его. С их помощью также можно охлаждать и другие напитки. Поэтому этот подарок подойдет каждому, кто любит прохладительные напитки.

Вариант №2. Подарочные наборы «След Санты», «Хюгге», «Энергия Рождества»

Последнее время подобные наборы набирают все больше популярности из-за невысокой цены и многообразия компоновки (можно собрать набор по любому поводу).





Информация и фото с сайта padarunki.by

Стоимость колеблется от 14 до 70 BYN, а составы самые разнообразные:

«Хюгге» «След Санты» «Энергия Рождества» 61,99 BYN 21,49 BYN 13,99 BYN книга "Хюгге";

чайная пара 200 мл;

плед флисовый (130*150) см;

маршмеллоу 50 гр;

свеча чайная. мед, 250 грамм;

миндаль в белом шоколаде, 100 грамм;

чай со вкусом рождества, 50 грамм;

игрушка на елку (шапочка санты);

подарочная коробка. мед, 250 грамм;

чай со вкусом рождества, 50 грамм;

ломтик сухого лимона;

подарочная коробка.

Вариант №3. Вечный карандаш Napkin

Вечный карандаш удовольствие не дешевое, но позволит изрядно сэкономить в будущем тем, кто любит много писать графитовыми карандашами. Обойдется такой карандаш от 76,0 до 266,0 BYN.