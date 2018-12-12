ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что подарить на Новый год? Топ-8 вариантов с ценами

13.12.2018 06:12 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Что подарить на Новый год? Топ-8 вариантов с ценами
фото: pixabay.com

Myfin.by заглянул в просторы интернет-магазинов и подобрал для ваших родных и близких ТОП-8 практичных подарков к Новому году.

Вариант №1. Камни для виски

Обойдутся от 49,0 до 55 BYN

Что подарить на Новый год? Топ-8 вариантов с ценами

Информация и фото с сайта podaro4ek.by

Камни для виски позволяют охладить виски, не разбавляя его. С их помощью также можно охлаждать и другие напитки. Поэтому этот подарок подойдет каждому, кто любит прохладительные напитки.

Вариант №2. Подарочные наборы «След Санты», «Хюгге», «Энергия Рождества»

Последнее время подобные наборы набирают все больше популярности из-за невысокой цены и многообразия компоновки (можно собрать набор по любому поводу).

Что подарить на Новый год? Топ-8 вариантов с ценами

Информация и фото с сайта padarunki.by

Стоимость колеблется от 14 до 70 BYN, а составы самые разнообразные:

«Хюгге»
«След Санты»
«Энергия Рождества»
61,99 BYN
21,49 BYN
13,99 BYN
  • книга "Хюгге";
  • чайная пара 200 мл;
  • плед флисовый (130*150) см;
  • маршмеллоу 50 гр;
  • свеча чайная.
  • мед, 250 грамм;
  • миндаль в белом шоколаде, 100 грамм;
  • чай со вкусом рождества, 50 грамм;
  • игрушка на елку (шапочка санты);
  • подарочная коробка.
  • мед, 250 грамм;
  • чай со вкусом рождества, 50 грамм;
  • ломтик сухого лимона;
  • подарочная коробка.

Вариант №3. Вечный карандаш Napkin

Вечный карандаш удовольствие не дешевое, но позволит изрядно сэкономить в будущем тем, кто любит много писать графитовыми карандашами. Обойдется такой карандаш от 76,0 до 266,0 BYN.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из года в год в декабре мы задаемся вопросом, что же подарить на Новый год родным и близким? Можно прошерстить ГУМы, ЦУМы и различные универмаги. Но когда ходить по...
 
Новости дня
Новости разные
 
13 декабря. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика