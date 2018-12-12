Владелец дома покрыл крышу керамогранитной плиткой для пола. Вышло дешевле, чем металлочерепицей

Керамогранит используют практически везде — и в системах вентилируемого фасада, и на уличных террасах, и как напольное покрытие в помещениях. Частный застройщик из России пошел дальше и покрыл керамогранитной плиткой для пола крышу своего дома. Новатор разместил фотоотчет о проделанной работе на строительном форуме forumhouse.ru .

Оказывается, керамогранит в качестве кровли был выбран из соображений экономии: вышло дешевле, чем из металлочерепицы. Форумчанин купил напольную плитку 40×40 см, имитирующую натуральный сланец.



Фото: stroy-podskazka.ru

— Я видел парижские замки под сланцем — этот же жирный блеск, — делится опытом автор необычной идеи. — Получилась очень качественная подделка. Не знаю мое ли это ноу-хау, но крыш таких (самодельных) — точно пока нет, по крайней мере, я об этом не знаю.

Стропильная система

Элементы стропильной системы стандартные, но с усилением на 10% от расчетных параметров. Масса плитки на 1 м² около 30 кг, и это значение совершенно не критично, по сравнению с расчетной снеговой и ветровой нагрузкой.





В узлах примыкания (над трубами) уложены листы оцинкованной стали, окрашенной в тон кровли. Таким же образом сделаны коньки, ендовы, ветровые планки. Сплошной настил — для перестраховки, кровля герметична, но он дополнительно усиливает стропила. Поверх настила — подкладочный гидроизоляционный ковер, обрешетка из деревянных брусков на настил набита оцинкованными гвоздями.



Фото: forumhouse.ru

Подготовка плитки

Идея укладки керамогранита на крышу пришла в голову итальянцам, они же и технологию монтажа разработали, и плитку специализированную выпускать начали. От напольной плитки кровельная отличается наличием крепежных отверстий и кромками — заводская по краям тоньше, чтобы при укладке и фиксации головки метизов не подпирали соседние сегменты. Еще одно значимое отличие — стоимость. Итальянский вариант в несколько раз выше.



Фото: forumhouse.ru

Чтобы напольным керамогранитом герметично закрыть контур, его необходимо доработать: сделать пропилы для крепления шурупами впотай, а также подрезать боковые углы, чтобы верхний ряд перекрывал нижний.

На обработку плитки форумчанин потратил два дня работы на двух специализированных станках, для упрощения процесса использовались сварные шаблоны.



Фото: forumhouse.ru

Коньки керамогранитные — склеены из двух половин на полимерный клей, устойчивый к ультрафиолету, с армированием стеклосеткой в клеевом слое. Ветровой отрыв предотвращает оцинкованная пластина, закрепленная под коньком и загнутая за нижний край.



Фото: forumhouse.ru

Расход плитки — восемь штук на квадрат. Укладка плитки на крышу простой формы особых сложностей не вызывает. К обрешетке плитку крепили оцинкованными шурупами, конек так же, шурупами, в дополнение к креплению пластиной.

С учетом сложности процесса подготовки и монтажа напольной плитки в качестве кровли, вряд ли ему грозит стать продуктом широкого потребления. Тем не менее, идея очень интересная.



Фото: forumhouse.ru