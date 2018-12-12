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Вступил в силу приговор группе мошенников, которые инсценировали аварии в Гродно

13.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Приговор вынес суд Октябрьского района Гродно в сентябре этого года. Суд апелляционной инстанции в основном оставил его без изменений. 

Обвиняемыми по резонансному делу проходили 25 человек, все они – жители Гродно и области. Им инкриминировалось совершение преступлений по ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное повторно; в крупном размере, совершенное организованной группой). Сумма ущерба от действий подсудимых составила более чем 150 тысяч рублей. 

Преступные действия… 

Придумали эту схему двое знакомых. Один на то время занимался продажей машин, а другой в прошлом был оценщиком автомобилей. Решили попробовать подстроить ДТП и получить за это страховые выплаты. У одного из них было много машин, которые он покупал в том числе и битыми, а затем ремонтировал и перепродавал. Из них и взяли две для имитации дорожно-транспортного происшествия. Даже не стали заморачиваться, создавая ситуацию ДТП: просто подобрали две битые машины с повреждениями, характерными для результатов столкновения. Обратились в страховую компанию и получили страховку в размере порядка пятисот рублей. А коль «эксперимент» удался и принес легкие деньги, решили продолжить. 

Дальше гродненцы выстроили целую группу, привлекая к своему «бизнесу» других людей. Подтянули знакомых, которые занимались ремонтом машин, находили водителей, соглашавшихся брать на себя вину за совершенное ДТП. Как правило, на подставных лиц регистрировались и машины. Подбирали авто среднего класса от 4 до 6 тысяч рублей. Да и недостатка в машинах не было – один из организаторов предоставлял скупленные битые. Тут же в его мастерской они после ДТП и ремонтировались. 

Вступил в силу приговор группе мошенников, которые инсценировали аварии в Гродно


В основном это была молодежь 30-35 лет, среди них – три девушки. Им предлагали заработать, и они шли на это ради денег. Так, «виновному» в ДТП платили до 500 евро, водителю якобы пострадавшего авто – порядка 100 долларов. 

Дело пошло, и страховые выплаты за одну разбитую машину порой стали доходить до трех тысяч рублей. Договоры комплексного страхования заключали на каждое авто, участвующее в ДТП, с обоих получали и выплаты по ним. Если полученных в результате столкновения повреждений, по мнению их организаторов, было недостаточно, машины «добивали». Причем, делали это умело, знали, где и какие вмятины могут сойти за реальные. Однажды один из водителей так разогнал свой автомобиль, что вместо того, чтобы немного помять другой, разбил всю его переднюю часть. В результате страховка не покрыла нанесенный ущерб, и руководитель автоподставы еще остался должен. 

Преступная деятельность автомошенников длилась на протяжении двух лет – с начала 2015 по сентябрь 2016 года. За все это время ни сотрудники Госавтоинспекции, ни страховых компаний не заподозрили неладное. Злоумышленники, как правило, совершали подставные дорожно-транспортные происшествия ночью, тогда же вызывалась и ГАИ. Возможные огрехи в инсценировке в темноте заметить было сложно. Да и те, кто оценивал разбитое авто в страховой компании, не видя общей картины на месте происшествия, вряд ли могли о чем-то догадаться. 

Впервые сомнения в достоверности ДТП возникли все же у работников Госавтоинспекции. Это происшествие и стало для группы автомошенников последним. 28 сентября 2016 года организаторы как обычно просили своих доверенных людей найти машины и водителей, что те и сделали. Возле деревни Беляны Гродненского района столкнулись «Мерседес» и «Ауди», оба авто были застрахованы. Водители тут же вызвали ГАИ. Но на сей раз у сотрудников милиции возникли сомнения. Как рассказали на суде, они были уверены, что под таким углом, как стояли машины, повреждения должны быть другими. На место происшествия вызвали оперативную группу. 

Вступил в силу приговор группе мошенников, которые инсценировали аварии в Гродно


Вначале один, а затем и другой водитель сознались, что их «пригласили» на ДТП, предложив взять на себя вину. Спросили, кто сделал такое предложение. Так по цепочке и раскрутилась вся преступная группа. 

 – Очень скоро клубок размотался до организаторов. Ими и оказались двое знакомых, два года назад провернувшие свое первое дело с получением страховки за разбитые авто. Дело оказалось несложным, эпизоды совершения мошеннических действий однотипные, сложнее было собрать воедино все факты, принять решение, что действовала организованная группа. Однако то, что действовала группа, и было доказано в суде. Большинство ее участников не знали, что стали частью преступного сообщества, при этом все же совершали противоправные действия, за что и понесли наказание, – рассказал государственный обвинитель Алексей Готовчиц. 

...и наказание 

Суд приговорил десять фигурантов к лишению свободы. Максимальные сроки – 7,5 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества получили два организатора группы мошенников. Еще два ее участника приговорены к 5 годам и 4 годам и 3 месяцам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Четверо приговорены к 2 и 3 годам лишения свободы. Четверо водителей получили наказание в виде исправительных работ или ограничения свободы. Остальные приговорены к лишению свободы с отсрочкой исполнения наказания. 

Вступил в силу приговор группе мошенников, которые инсценировали аварии в Гродно
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Приговор вынес суд Октябрьского района Гродно в сентябре этого года. Суд апелляционной инстанции в основном оставил его без изменений.
 
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