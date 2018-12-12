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И даже в самом центре. В столице определили новые места для многофункциональных комплексов

13.12.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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В обновленном Мингорисполкомом инвестатласе можно найти не только участки, которые выставят на аукционы под строительство жилья. Мы посмотрели, в каких интересных местах город планирует разместить многофункциональные комплексы. Аукционы на право аренды этой земли планируются уже в ближайшие полгода.

Участки возле «Ренессанса»

На аукцион выставят два участка под строительство многофункциональных комплексов возле новой развязки на Дзержинского и отеля «Ренессанс».


Изображение: investatlas.minsk.gov.by

Площадь одного участка — 1,38 га, второго — 1,13 га. На обоих сейчас расположены хозяйственные постройки.

Участки у «Молодежной»

Недалеко от центра города расположены еще два интересных участка для строительства многофункциональных комплексов. Они находятся в районе станции метро «Молодежная» — за бизнес-центром «Сильвер Тауэр».


Изображение: investatlas.minsk.gov.by

Изображение: «Яндекс.Карты»

Один участок занимает площадь 1 гектар, второй — 1,27. Сейчас на них находятся в числе прочего производственные помещения.

Участок на Интернациональной

На аукцион также выставят многострадальный земельный участок на 0,43 га на улице Интернациональной, где осужденный за мошенничество предприниматель Сергей Демчук строил бизнес-центр на средства дольщиков. Долгое время объект стоял недостроенным, а потом Мингорисполком решил его снести, а участок — выставить на торги.


Изображение: investatlas.minsk.gov.by

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Тут предполагается здание под «общедоступные функции культурно-развлекательного характера для проведения досуга». Найдутся ли желающие на эту землю, узнаем в течение полугода.

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Теги: Минск
 
 
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