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И даже в самом центре. В столице определили новые места для многофункциональных комплексов
В обновленном Мингорисполкомом
Участки возле «Ренессанса»
На аукцион выставят два участка под строительство многофункциональных комплексов возле новой развязки на Дзержинского и отеля «Ренессанс».
Площадь одного участка — 1,38 га, второго — 1,13 га. На обоих сейчас расположены хозяйственные постройки.
Участки у «Молодежной»
Недалеко от центра города расположены еще два интересных участка для строительства многофункциональных комплексов. Они находятся в районе станции метро «Молодежная» — за бизнес-центром «Сильвер Тауэр».
Один участок занимает площадь 1 гектар, второй — 1,27. Сейчас на них находятся в числе прочего производственные помещения.
Участок на Интернациональной
На аукцион также выставят многострадальный земельный участок на 0,43 га на улице Интернациональной, где осужденный за мошенничество предприниматель Сергей Демчук строил бизнес-центр на средства дольщиков. Долгое время объект стоял недостроенным, а потом Мингорисполком решил его снести, а участок — выставить на торги.
Тут предполагается здание под «общедоступные функции культурно-развлекательного характера для проведения досуга». Найдутся ли желающие на эту землю, узнаем в течение полугода.
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Перечень участков мы увидели в новом инвестиционном атласе.
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