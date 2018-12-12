Банки начали поднимать ставки по «прозрачным» кредитам. Сколько сейчас стоит долг на покупки

Если вы все еще хотите завершить этот год с долгами, но еще не успели взять кредит, то начните свой выбор с «прозрачных» вариантов. FINANCE.TUT.BY подготовил подборку предложений банков без лишних комиссий, страховок и других платежей.



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Напомним, что нас интересовали кредиты для новых клиентов банков и без особенных условий для оформления. Отбирались предложения, не требующие поручителей или залога, без запретов на досрочное погашение. Важный критерий отбора — отсутствие дополнительных комиссий, страховок и иных платежей.

Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам:

Последнее время прослеживается тенденция увеличения ставок. Так на этой неделе дороже стали кредиты у Альфа-Банка , Банка БелВЭБ , Беларусбанка и Франсабанка . Увеличение составило 0,5 — 2 процентных пункта. Но не смотря на то, что в топе есть предложения со ставкой около 25% и даже предложение со ставкой 29,9% общий уровень ставок в основной массе все еще составляет до 16,1%.

, , и . Увеличение составило 0,5 — 2 процентных пункта. Но не смотря на то, что в топе есть предложения со ставкой около 25% и даже предложение со ставкой 29,9% общий уровень ставок в основной массе все еще составляет до 16,1%. По-прежнему остаются актуальными и востребованными предложения, которые не требуют лишних документов и длительного ожидания. Так, например МТБанк предлагает оформить без справки о доходах до 15 000 рублей. Для других банков доступна сумма до 5000 рублей без дополнительной подготовки документов о средней зарплате.

предлагает оформить без справки о доходах до 15 000 рублей. Для других банков доступна сумма до 5000 рублей без дополнительной подготовки документов о средней зарплате. Самая низкая ставка всегда применялась по кредитам на короткие сроки. Именно по этой причине в нашем топе столько вариантов со сроком до 12 месяцев.

Еще один важный критерий выбора — максимальная доступная сумма. Для многих банков она составляет до 15 000 рублей. Среди всех выделяется Идея Банк со своим предложение до 23 000 рублей без залогов, поручителей. Еще одно хорошее предложение у Альфа-Банка — до 30 000 рублей без дополнительного обеспечения.

Таблица кредитов без дополнительных комиссий:

Банк, кредит Ставка (в скобках указаны изменения) Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения) Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»

16% до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы МТБанк, «Проще простого»

16% до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта»

16,1% до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы РРБ-Банк, «12 месяцев»

14,5% до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк «Решение», «Проще некуда»

16,1% до 36 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Приорбанк, «Кредит накарточку»

19% до 60 (-24 мес.) месяцев, до 7 000 евро (-3000 евро) в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»

14,9% 13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Абсолютбанк, «Гостеприимный кредит»

16% до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей Идея Банк, «Простой»

25% до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Банк Москва — Минск, «наЛИЧНОЕ»

24,99% до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Паритетбанк, Потребительский кредит

15,5−16,05% (без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей Альфа-Банк, «Кредит наличными»

27,9% (+2) — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 29,9%(+1) — в иных ситуациях до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах Банк БелВЭБ, «Лагодны»

14,5% (+1,4) — для сроков до 12 мес., 15% (+0,5) — для сроков от 13 мес. до 48 мес. до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Беларусбанк, Потребительский кредит

15 − 16% (+0,05 — 1) в зависимости от срока до 36 (-24 мес.) месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин Белинвестбанк, «Личный выбор»

16,1% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей БТА Банк, «Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах Цептер Банк, «На удачу»

15,99% до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк, «Возможно все»

15,9% (+0,4) при сроке кредитования от 13 месяца до 61 мес, 16,1% при сроке кредита от 61 месяцев до 7 лет до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк, кредит Ставка (в скобках указаны изменения) Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения) Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»

16% до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы МТБанк, «Проще простого»

16% до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта»

16,1% до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы РРБ-Банк, «12 месяцев»

14,5% до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк «Решение», «Проще некуда»

16,1% до 36 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Приорбанк, «Кредит накарточку»

19% до 60 (-24 мес.) месяцев, до 7 000 евро (-3000 евро) в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»

14,9% 13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Абсолютбанк, «Гостеприимный кредит»

16% до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей Идея Банк, «Простой»

25% до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Банк Москва — Минск, «наЛИЧНОЕ»

24,99% до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Паритетбанк, Потребительский кредит

15,5−16,05% (без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей Альфа-Банк, «Кредит наличными»

27,9% (+2) — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 29,9%(+1) — в иных ситуациях до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах Банк БелВЭБ, «Лагодны»

14,5% (+1,4) — для сроков до 12 мес., 15% (+0,5) — для сроков от 13 мес. до 48 мес. до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Беларусбанк, Потребительский кредит

15 − 16% (+0,05 — 1) в зависимости от срока до 36 (-24 мес.) месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин Белинвестбанк, «Личный выбор»

16,1% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей БТА Банк, «Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах Цептер Банк, «На удачу»

15,99% до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк, «Возможно все»

15,9% (+0,4) при сроке кредитования от 13 месяца до 61 мес, 16,1% при сроке кредита от 61 месяцев до 7 лет до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Сколько придется заплатить банку

Мы рассчитали возможный ежемесячный платеж и общую переплату по «прозрачным» кредитам. Предположим, вы планируете взять 1000 рублей на 12 месяцев.

Мы обратились в банки и попросили рассчитать платежи, а также итоговую сумму к возврату для наших условий. Вот какие цифры у нас получились.

Банк, кредит, ставка Максимальный ежемесячный платеж, рублей Итоговая переплата за весь срок, рублей Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный» 16% 90,73 88,77 МТБанк, «Проще простого» 16% 90,73 88,76 Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта» 16,1% 90,78 89,36 РРБ-Банк, «12 месяцев» 14,5% 95,41 78,55 Банк «Решение», «Простой кредит"16,1% 96,37 90,87 Приорбанк, «Кредит на карточку» 19% 92 104 Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт» 14,9% 83,77* (на 13 мес.) 90 Абсолютбанк, «Гостеприимный кредит» 16% 90,73 88,76 Идея Банк, «Простой» 25% 95,04 140,47 Банк Москва — Минск, «НаЛИЧНОЕ» 24,99% 95,04 140,47 Паритетбанк, «Потребительский кредит» 15,5% 90,49 85,88 Альфа-Банк, «По плечу» 29,9%(+1) 55,86* (на 24 мес.) 340,67 Банк БелВЭБ, «Лагодны» 14,5% 95,65 78,46 Беларусбанк, Потребительский кредит 15%(+1) 103,41 81,16 Белинвестбанк, «Личный выбор» 16,1% 103 83 БТА Банк, «Зачетный» 12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% первые 30 дней — 90, затем — 99 185 Цептер Банк, «На удачу» 15,99% 96,66 86,62 Франсабанк, «Возможно все» 15,9%(+0,4) 84,25* (на 13 мес.) 95,19 Самый маленький платеж сейчас у Паритетбанка -90,49 рубля, а самую маленькую переплату 78,46 рубля предлагает Банк БелВЭБ. * Уточним, что для Франсабанка и Технобанка платежи покредиту рассчитывались на 13 месяцев, для Альфа-Банка- на24 месяца, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов. Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси :