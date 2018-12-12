Банки начали поднимать ставки по «прозрачным» кредитам. Сколько сейчас стоит долг на покупки

Если вы все еще хотите завершить этот год с долгами, но еще не успели взять кредит, то начните свой выбор с «прозрачных» вариантов. FINANCE.TUT.BY подготовил подборку предложений банков без лишних комиссий, страховок и других платежей.
Напомним, что нас интересовали кредиты для новых клиентов банков и без особенных условий для оформления. Отбирались предложения, не требующие поручителей или залога, без запретов на досрочное погашение. Важный критерий отбора — отсутствие дополнительных комиссий, страховок и иных платежей.
Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам:
Последнее время прослеживается тенденция увеличения ставок. Так на этой неделе дороже стали кредиты у Альфа-Банка, Банка БелВЭБ, Беларусбанка и Франсабанка. Увеличение составило 0,5 — 2 процентных пункта. Но не смотря на то, что в топе есть предложения со ставкой около 25% и даже предложение со ставкой 29,9% общий уровень ставок в основной массе все еще составляет до 16,1%.
По-прежнему остаются актуальными и востребованными предложения, которые не требуют лишних документов и длительного ожидания. Так, например МТБанк предлагает оформить без справки о доходах до 15 000 рублей. Для других банков доступна сумма до 5000 рублей без дополнительной подготовки документов о средней зарплате.
Самая низкая ставка всегда применялась по кредитам на короткие сроки. Именно по этой причине в нашем топе столько вариантов со сроком до 12 месяцев.
Еще один важный критерий выбора — максимальная доступная сумма. Для многих банков она составляет до 15 000 рублей. Среди всех выделяется Идея Банк со своим предложение до 23 000 рублей без залогов, поручителей. Еще одно хорошее предложение у Альфа-Банка — до 30 000 рублей без дополнительного обеспечения.
Таблица кредитов без дополнительных комиссий:
Банк, кредит
Ставка (в скобках указаны изменения)
Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения)
Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»
16%
до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
МТБанк,
«Проще простого»
16%
до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах
Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»
16,1%
до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
РРБ-Банк,
«12 месяцев»
14,5%
до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Банк «Решение»,
«Проще некуда»
16,1%
до 36 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
Приорбанк,
«Кредит накарточку»
19%
до 60 (-24 мес.) месяцев, до 7 000 евро (-3000 евро) в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы
Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»
14,9%
13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»
16%
до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей
Идея Банк,
«Простой»
25%
до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей