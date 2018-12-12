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Австрия начала расследование в отношении российских биатлонистов из-за допинга

13.12.2018 07:45 — Разное | Tut.by  
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Австрийские правоохранительные органы уведомили сборную России по биатлону о расследовании в отношении ряда атлетов и других ее членов из-за возможного нарушения антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. Об этом в четверг, 13 декабря, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.


Фото: ru.delfi.lt

«Будем разбираться в этой ситуации, так как необходимо составить полную картину. Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у австрийских правоохранительных органов», — сообщил дипломат агентству ТАСС, сославшись на имеющиеся у него сведения.

Заявление посла РФ последовало в ответ на публикацию спортивного комментатора телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева. Тот 12 декабря сообщил в Instagram, что сотрудники австрийской полиции прибыли к месту базирования российской сборной по биатлону для предъявления обвинений. В подтверждение своих слов телеведущий предоставил скриншот с фамилиями тех, кому, по его сведениям, вынесены обвинения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

В списке — атлеты, врачи, массажисты

Речь идет о спортсменах, тренерах, врачах и массажистах. Всего в приведенном Губерниевым перечне — десять фамилий.

В нем фигурируют, в частности, Александр Логинов, бронзовый призер ЧМ-2017 в смешанной эстафете, Антон Шипулин и Алексей Волков, завоевавшие в Хохфильцене золото в эстафете, а также Ирина Старых — четырехкратная чемпионка Европы.

«Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции», — написал Губерниев.

В четверг, 13 декабря, сборная России должна выступить на втором этапе Кубка мира. Он будет проходить в австрийском Хохфильцене до 16 декабря.

 
 
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Речь идет о спортсменах, тренерах, врачах и массажистах. Всего в приведенном Губерниевым перечне - десять фамилий.
 
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