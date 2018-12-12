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Мой (не) бюджетный участок: «Дача в 80 км от Минска, тратим 560 рублей, зарабатываем на 200 больше»
«Желание приобрести дачу возникло у нас спонтанно. Коллеги мужа начали искать себе домик в деревне, этой идеей загорелся и мой муж», — рассказывает минчанка Наталья, которая прислала историю на
— Мысль о покупке домика в дачном кооперативе не рассматривалась вообще. Для нас важнее было не плотное соседство с городскими жителями, выбравшимися раз в неделю на выходные на шашлыки с громкой музыкой, а тишина, пение птиц, стаи летящих на речку лебедей и дружное кваканье по вечерам лягушачьего хора. Поэтому и домик приобретался за 80 км от Минска в небольшой деревне возле речки и леса, в стороне от основных трасс и каких бы то ни было промышленных предприятий.
Цена на тот момент была чисто символической, дом был заброшен, участок заросший. Пришлось приложить немало усилий, прежде чем обустроиться. Все делалось постепенно в течение 10-ти лет и своими силами, поэтому затраты на ремонт дома и посадку сада в год не превышали 600 у.е..
В первые годы дача приносила только расходы и в прямом смысле непосильный физический труд и была совершенно не рентабельна, за исключением того, что наш 8-ми летний ребенок и 3-х месячный на тот момент пес каждые выходные проводили на свежем воздухе, помогая нам по мере сил и возможностей.
Спустя время подрос сад, который стал давать урожай, и постепенно дача из нерентабельной стала превращаться даже в выгодное приобретение, учитывая, что таких экологически чистых продуктов ни в магазине, ни на рынке не купишь (мы почти не используем химию, стараемся вести органическое земледелие). Появилось время и на отдых, особенно в отпуске (хотя, если честно, праздно лежать целый день мы не привыкли, все равно что-то делаем по дому или на участке).
Ниже приведем статьи расходов и возможных доходов от выращенного урожая. Цены занижены, по сравнению с рыночными, и сад еще не вступил в «расцвет своих сил», поэтому в будущем статью доходов можно смело увеличивать раза в 1,5 (хотя многое зависит и от погоды).
Итого мы видим, что если не в первые, то в последующие годы с выходом сада на полный урожай, даже за 80 км от Минска дача может окупаться (хотя урожай — это попутный продукт дачи, а не самоцель).
Мы не говорим еще про возможность собирать грибы и ягоды в окрестном лесу, коих там видимо-невидимо, также при желании и физических возможностях можно увеличить площадь и ассортимент огорода. Так что нечего сидеть по лавочкам в городе. Приобретаем участок (пусть и не возле Минска, смотря у кого какие доходы), работаем и отдыхаем на свежем воздухе. Будет нелегко физически, зато перезагружаемся эмоционально и психологически, опять же, свежие и экологически чистые с любовью выращенные овощи и фрукты каждый год и в закатках круглый год на нашем столе.
Иногда время от времени задаешься вопросом: «А посильную ли ношу ты взял на себя?». «А надо ли оно тебе, да еще так далеко от Минска?». Не проще ли было бы лежать дома на диване с пивком и рыбкой возле телевизора, а не нестись почти каждые выходные за 80 км, чтобы полить огород и покосить снова выросшую траву. Но когда вечером после всех забот и трудов выходишь в сад, так приятно видеть сделанное своими руками, выращенное своим трудом. Так что у каждого свой путь и свое видение жизни. У нас теперь оно такое — с «дачной» составляющей.
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Напоминаем, прием историй на конкурс заканчивается 15 декабря. Не упускайте свой шанс выиграть 300 рублей - они точно пригодятся вам в новом дачном сезоне.
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