Мой (не) бюджетный участок: «Дача в 80 км от Минска, тратим 560 рублей, зарабатываем на 200 больше»

«Желание приобрести дачу возникло у нас спонтанно. Коллеги мужа начали искать себе домик в деревне, этой идеей загорелся и мой муж», — рассказывает минчанка Наталья, которая прислала историю на конкурс «Мой (не)бюджетный участок» . Напоминаем, прием историй на конкурс заканчивается 15 декабря. Не упускайте свой шанс выиграть 300 рублей — они точно пригодятся вам в новом дачном сезоне.

— Мысль о покупке домика в дачном кооперативе не рассматривалась вообще. Для нас важнее было не плотное соседство с городскими жителями, выбравшимися раз в неделю на выходные на шашлыки с громкой музыкой, а тишина, пение птиц, стаи летящих на речку лебедей и дружное кваканье по вечерам лягушачьего хора. Поэтому и домик приобретался за 80 км от Минска в небольшой деревне возле речки и леса, в стороне от основных трасс и каких бы то ни было промышленных предприятий.



Фото автора конкурсной истории.

Цена на тот момент была чисто символической, дом был заброшен, участок заросший. Пришлось приложить немало усилий, прежде чем обустроиться. Все делалось постепенно в течение 10-ти лет и своими силами, поэтому затраты на ремонт дома и посадку сада в год не превышали 600 у.е..



Фото автора конкурсной истории.

В первые годы дача приносила только расходы и в прямом смысле непосильный физический труд и была совершенно не рентабельна, за исключением того, что наш 8-ми летний ребенок и 3-х месячный на тот момент пес каждые выходные проводили на свежем воздухе, помогая нам по мере сил и возможностей.



Главные помощники едут с дачи (немного подустали). Фото автора конкурсной истории.

Спустя время подрос сад, который стал давать урожай, и постепенно дача из нерентабельной стала превращаться даже в выгодное приобретение, учитывая, что таких экологически чистых продуктов ни в магазине, ни на рынке не купишь (мы почти не используем химию, стараемся вести органическое земледелие). Появилось время и на отдых, особенно в отпуске (хотя, если честно, праздно лежать целый день мы не привыкли, все равно что-то делаем по дому или на участке).



Вот кому на даче действительно хорошо! Фото автора конкурсной истории.

Ниже приведем статьи расходов и возможных доходов от выращенного урожая. Цены занижены, по сравнению с рыночными, и сад еще не вступил в «расцвет своих сил», поэтому в будущем статью доходов можно смело увеличивать раза в 1,5 (хотя многое зависит и от погоды).

Сад (на 15 сотках, в основном молодые деревья до 5-ти лет) Вид плодового дерева (куста) Количество деревьев (кустов) на участке Количество собранного урожая, кг Примерная цена за 1 кг (ниже рыночной), руб. Цена за весь урожай 2018 г., руб. Алыча 5 20 1 20 Слива 2 (3-х летки) 5 1 5 Яблони 15 (плодоносят полноценно 7) После 100 кг уже не считали 1 100 Груши 7(с 3-х урожай) 30 1,5 45 Грецкий орех 2(пока не плодоносит) - - - Вишня 7 (молодые) 5 1 5 Вишня (дюк) 2 (высадили в 2018 г.) - - - Черешня (желтая и красная) 5 (только с 3-х урожай, остальные еще 2-хлетки) 120 2,5 300 Шелковица черная 1 2 - - Абрикос 1 (2-хлетка) - - - Смородина черная+ белая 15 кустов 35 0,8 28 крыжовник 5 кустов 10 0,8 8 Калина, черноплодная рябина 5 кустов 10 ? ? Огород (небольшой) Огурцы 3 грядки 30 0,5 15 Помидоры 1 парник 30 1,5 45 Перцы 1 парник 25 1,5 37,5 Кабачки 1 грядка 100 0,4 40 Тыква 1 грядка 30 0,5 15 Редиска и зелень (кинза, укроп, лук, петрушка, кресс-салат, руккола, щавель, горчица, салат, шпинат) 4 грядки (в течение всего сезона) - - 50 Чайные сборы 1 - - 20 Клубника 1 5 1 5 Морковь 1 20 0,5 10 Свекла 1 10 0,5 5 Итого: 753,5 р. Ежегодные расходы за сезон Статья расходов Затраты, руб. Бензин (95-й) 300 л 400 (1,35 р/л средняя за год) Фунгициды для сада 15 Обработка сада от вредителей 15 Удобрения минеральные 30 Удобрения органические Бесплатно (компост) Семена овощей и цветов 30 Новые саженцы по 2−3 шт. в сезон (взамен «неудачных») 40 Инструмент садовый докупается по мере износа и необходимости 30 Итого: 560

Итого мы видим, что если не в первые, то в последующие годы с выходом сада на полный урожай, даже за 80 км от Минска дача может окупаться (хотя урожай — это попутный продукт дачи, а не самоцель).



Фото автора конкурсной истории.

Мы не говорим еще про возможность собирать грибы и ягоды в окрестном лесу, коих там видимо-невидимо, также при желании и физических возможностях можно увеличить площадь и ассортимент огорода. Так что нечего сидеть по лавочкам в городе. Приобретаем участок (пусть и не возле Минска, смотря у кого какие доходы), работаем и отдыхаем на свежем воздухе. Будет нелегко физически, зато перезагружаемся эмоционально и психологически, опять же, свежие и экологически чистые с любовью выращенные овощи и фрукты каждый год и в закатках круглый год на нашем столе.



Эксперимент с выращиванием арбузов. Маленькие, но очень сладкие. Выросли без укрытия и рассады. Фото автора конкурсной истории.

Иногда время от времени задаешься вопросом: «А посильную ли ношу ты взял на себя?». «А надо ли оно тебе, да еще так далеко от Минска?». Не проще ли было бы лежать дома на диване с пивком и рыбкой возле телевизора, а не нестись почти каждые выходные за 80 км, чтобы полить огород и покосить снова выросшую траву. Но когда вечером после всех забот и трудов выходишь в сад, так приятно видеть сделанное своими руками, выращенное своим трудом. Так что у каждого свой путь и свое видение жизни. У нас теперь оно такое — с «дачной» составляющей.

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