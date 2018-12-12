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Названо имя лучшей модели 2018 года. Посмотрите, как она выглядит

13.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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В Лондоне Британский модный совет провел церемонию вручения премии The Fashion Awards 2018. Лучшей моделью стала Кайя Гербер, дочь легендарной модели 90-х Синди Кроуфорд.

В 2018 году в этой категории состязались Адут Акеч, Адвоа Абоа, Белла Хадид, Кайя Гербер и Винни Харлоу, рассказывает Elle. Однако награда досталась 17-летней Гербер «за глобальное влияние модели, которая в течение последних 12 месяцев доминирует в отрасли и имеет вес за пределами подиума». В течение года девушка принимала участие во всех знаковых Неделях моды и приобрела большую популярность в инстаграме: на ее аккаунт подписано более 4 миллионов человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kaia (@kaiagerber) 11 Дек 2018 в 4:10 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kaia (@kaiagerber) 27 Ноя 2018 в 6:59 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kaia (@kaiagerber) 11 Окт 2018 в 11:22 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kaia (@kaiagerber) 28 Сен 2018 в 5:48 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kaia (@kaiagerber) 22 Сен 2018 в 12:39 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kaia (@kaiagerber) 21 Авг 2018 в 8:18 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kaia (@kaiagerber) 29 Апр 2018 в 1:07 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kaia (@kaiagerber) 13 Янв 2018 в 12:39 PST

Брендом года по версии Британского совета стал Gucci. В номинации «Британский дизайнер года» победили Крейг Грин (мужская одежда) и Клэр Уэйт Келлер (женская линия). Награду последней вручила лично Меган Маркл, дизайн свадебного платья которой разрабатывала Келлер.

Полный список награжденных можно посмотреть здесь.

 
 
Ссылка на источник 55
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В Лондоне стали известны лауреаты престижной премии Fashion Awards
 
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