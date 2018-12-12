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Названо имя лучшей модели 2018 года. Посмотрите, как она выглядит
В Лондоне Британский модный совет провел церемонию вручения премии The Fashion Awards 2018. Лучшей моделью стала Кайя Гербер, дочь легендарной модели 90-х Синди Кроуфорд.
В 2018 году в этой категории состязались Адут Акеч, Адвоа Абоа, Белла Хадид, Кайя Гербер и Винни Харлоу,
Брендом года по версии Британского совета стал Gucci. В номинации «Британский дизайнер года» победили Крейг Грин (мужская одежда) и Клэр Уэйт Келлер (женская линия). Награду последней вручила лично Меган Маркл, дизайн свадебного платья которой разрабатывала Келлер.
Полный список награжденных можно
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В Лондоне стали известны лауреаты престижной премии Fashion Awards
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