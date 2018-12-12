Названо имя лучшей модели 2018 года. Посмотрите, как она выглядит

В Лондоне Британский модный совет провел церемонию вручения премии The Fashion Awards 2018. Лучшей моделью стала Кайя Гербер, дочь легендарной модели 90-х Синди Кроуфорд.

В 2018 году в этой категории состязались Адут Акеч, Адвоа Абоа, Белла Хадид, Кайя Гербер и Винни Харлоу, рассказывает Elle . Однако награда досталась 17-летней Гербер «за глобальное влияние модели, которая в течение последних 12 месяцев доминирует в отрасли и имеет вес за пределами подиума». В течение года девушка принимала участие во всех знаковых Неделях моды и приобрела большую популярность в инстаграме: на ее аккаунт подписано более 4 миллионов человек.

Брендом года по версии Британского совета стал Gucci. В номинации «Британский дизайнер года» победили Крейг Грин (мужская одежда) и Клэр Уэйт Келлер (женская линия). Награду последней вручила лично Меган Маркл, дизайн свадебного платья которой разрабатывала Келлер.

Полный список награжденных можно посмотреть здесь .