Уровень заболеваемости ОРИ в Лидском районе нынешней зимой на 20% выше, чем прошлой





Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на территории Лидского района характеризуется средней интенсивностью. Однако уровень заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% выше.

Среди заболевших – 84% детей до 18 лет. Сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена циркуляцией аденовирусов и респираторно-синцитиальных вирусов. Медики работники советуют укреплять и закалять свой организм, сообщает радио «Лидер-FM» .