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Уровень заболеваемости ОРИ в Лидском районе нынешней зимой на 20% выше, чем прошлой
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на территории Лидского района характеризуется средней интенсивностью. Однако уровень заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% выше.
Среди заболевших – 84% детей до 18 лет. Сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена циркуляцией аденовирусов и респираторно-синцитиальных вирусов. Медики работники советуют укреплять и закалять свой организм, сообщает радио
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Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на территории Лидского района характеризуется средней интенсивностью. Однако уровень заболеваемости по...
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