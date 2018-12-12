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Уровень заболеваемости ОРИ в Лидском районе нынешней зимой на 20% выше, чем прошлой

13.12.2018 — Разное | Lida.Info  
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Уровень заболеваемости ОРИ в Лидском районе нынешней зимой на 20% выше, чем прошлой

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на территории Лидского района характеризуется средней интенсивностью. Однако уровень заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% выше.

Среди заболевших – 84% детей до 18 лет. Сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена циркуляцией аденовирусов и респираторно-синцитиальных вирусов. Медики работники советуют укреплять и закалять свой организм, сообщает радио «Лидер-FM».

 
 
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Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на территории Лидского района характеризуется средней интенсивностью. Однако уровень заболеваемости по...
 
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