Корфу назван лучшей европейской кинолокацией года

Корфу стал победителем премии European Film Location Award. Греческий остров назван лучшей кинолокацией в Европе в уходящем году.

Номинантом Корфу стал благодаря британскому телесериалу "Дарреллы" по мотивам трех автобиографических книгах Джеральда Даррелла о жизни его семьи на Корфу в 1930-х годах. Действие происходит в старом городе Корфу с узенькими улочками и крепостями, а также на живописных пляжах острова.





Помимо Корфу в шортлист премии вошли 11 других локаций, где в 2017-18 годах снимались фильмы и сериалы: хорватский остров Вис, на котором происходит действие продолжения мюзикла "Мамма Mia!", Национальный военный музей в форте Сан-Эльмо мальтийской столицы Валетты, где проходили съемки новой экранизации романа Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе", долина Велле-де-Каланчи рядом с итальянским городком Баньореджо, место действия фильма-притчи "Счастливый Лазарь", национальный парк Тейде на испанском острове Тенерифе, пустыня Табернас в испанском регионе Альмерия, Михаэлерплац в Вене, озеро Карецца в Италии, историческая часть австрийского Инсбрука, отель Metropole в Брюсселе, финансовый квартал в немецком Франкфурте-на-Майне и норвежский утес Прекестулен.

Премию European Film Location Award второй год подряд вручает неправительственная организация European Film Commissions Network. Ее миссия - привлечь туристов и инвестиции в турбизнес в красивые уголки Европы, оказавшиеся "звездами экрана".