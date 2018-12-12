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В Минске в 2018 году открылось 558 магазинов и объектов общепита

13.12.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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По данным Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома за 11 месяцев 2018 года за счет нового строительства, реконструкции и перепрофилирования в столице открыто 558 объектов торговли и общественного питания, сообщает агентство "Минск-Новости".

Среди таких объектов - 370 магазинов, 1 торговый центр и 187 объектов общественного питания. Торговая сеть города пополнилась торговым центром на проспекте Рокоссовского, строительным гипермаркетом на проспекте Независимости, продовольственными супермаркетами на улицах 50 лет Победы и Космонавтов, фирменными магазинами отечественных производителей, а также магазинами различных торговых сетей.

На сегодня обеспеченность торговыми площадями в столице и местами в общедоступной сети общепита составляет 648 кв. м на тысячу человек и 52,4 места (при нормативе социального стандарта по обслуживанию населения в 600 кв. м и 45 мест соответственно), отметили в управлении. В Минске работают 1800 продовольственных и 4645 непродовольственных магазинов, 98 ТЦ, 22 рынка. Действует 1978 общедоступных объектов общественного питания на 102 тысячи мест (141 ресторан, 521 кафе, 282 мини-кафе, 78 ресторанов быстрого обслуживания, 347 баров, 577 буфетов, кофеен и прочее).

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома за 11 месяцев 2018 года за счет нового строительства, реконструкции и перепрофилирования в...
 
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