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Google рассказал, что чаще всего искали в интернете белорусы в 2018 году

13.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Поисковая система Google проанализировала миллионы поисковых запросов и выяснила, что искали белорусы в Google в этом году.

Самым популярным запросом года в Google Беларусь стал 21-й чемпионат мира по футболу. Девятую позицию рейтинга занял чемпионат мира по хоккею. Интерес у белорусов также вызвали ТВ-шоу: шестой сезон "Холостяка" и "Замуж за Бузову". Десятку самых популярных запросов традиционно разбавили сериалы: третий сезон "Мажора", "Полицейский с Рублевки", а также второй сезон сериала "Ивановы Ивановы".

В категории "Персона" белорусы чаще всего интересовались знаменитостями, ушедшими из жизни в этом году: Стивеном Хокингом, рэпером XXXTentacion, Иосифом Кобзоном и Олегом Табаковым. Белорусских пользователей Google также привлекали истории, связанные с Настей Рыбкой, легендой рок-музыки Фредди Меркьюри и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Самым топовым фильмом по запросам белорусов в 2018 году стал биографический фильм "Богемная рапсодия" о британской рок-группе Queen. Вторая по популярности – спортивная драма "Движение вверх". Третье место занимает фантастический фильм "Веном".

Лидерами в категории "Сериал" стали "Мажор", "Полицейский с Рублевки" и "Ивановы Ивановы". В топ-3 в категории "ТВ-шоу года" в Беларуси вошли: "Евровидение 2018", шестой сезон шоу "Холостяк" и "Замуж за Бузову".

В 2018 году белорусов больше всего интересовало приобретение автомобилей, велосипедов и квартир. Примечательно, что в топ-10 вошли такие запросы, как "участок под Минском", а также "БелЖД билет". Традиционно белорусские пользователи интересуются приобретением айфона. В этом году в списке желаний у белорусов iPhone 7.

Полностью список самых популярных запросов Google 2018 года в Беларуси выглядит так:

Самые популярные запросы:

  1. ЧМ 2018
  2. Мажор 3
  3. Полицейский с Рублёвки 3 сезон
  4. Евровидение 2018
  5. Олимпиада 2018
  6. Холостяк 6 сезон
  7. Кемерово
  8. Замуж за Бузову
  9. ЧМ по хоккею 2018
  10. Ивановы Ивановы 2 сезон

Персона года:

  1. Стивен Хокинг
  2. Xxxtentacion
  3. Иосиф Кобзон
  4. Олег Табаков
  5. Фредди Меркьюри
  6. Настя Рыбка
  7. Меган Маркл
  8. Стэн Ли
  9. Арина Соболенко
  10. Президент Хорватии/Колинда Грабар-Китарович

Фильм года:

  1. Богемная рапсодия
  2. Движение вверх
  3. Веном
  4. Дэдпул 2
  5. 50 оттенков свободы
  6. Монстры на каникулах 3
  7. Мстители: Война бесконечности
  8. Суперсемейка 2
  9. Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда
  10. Три богатыря и принцесса Египта

Сериал года:

  1. Мажор 3
  2. Полицейский с Рублёвки 3 сезон
  3. Ивановы Ивановы 2 сезон
  4. Молодежка 5 сезон
  5. Домашний арест
  6. Ольга 3 сезон
  7. Остров 2 сезон
  8. Гранд Лион
  9. Улица
  10. Света с того света

ТВ-шоу года:

  1. Евровидение 2018
  2. Холостяк 6 сезон
  3. Замуж за Бузову
  4. Песни на ТНТ
  5. Битва экстрасенсов 19 сезон
  6. Оскар 2018
  7. Славянский базар 2018
  8. Звезды под гипнозом
  9. Пацанки 3
  10. Танцы на ТНТ 5 сезон

Покупка года:

  1. Авто
  2. Квартира
  3. Велосипед
  4. Мотоцикл
  5. Зимняя резина
  6. Айфон 7
  7. Дача под Минском
  8. Бассейн
  9. Участок под Минском
  10. Белжд билет
 
 
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