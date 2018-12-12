Google рассказал, что чаще всего искали в интернете белорусы в 2018 году

Поисковая система Google проанализировала миллионы поисковых запросов и выяснила, что искали белорусы в Google в этом году.

Самым популярным запросом года в Google Беларусь стал 21-й чемпионат мира по футболу. Девятую позицию рейтинга занял чемпионат мира по хоккею. Интерес у белорусов также вызвали ТВ-шоу: шестой сезон "Холостяка" и "Замуж за Бузову". Десятку самых популярных запросов традиционно разбавили сериалы: третий сезон "Мажора", "Полицейский с Рублевки", а также второй сезон сериала "Ивановы Ивановы".

В категории "Персона" белорусы чаще всего интересовались знаменитостями, ушедшими из жизни в этом году: Стивеном Хокингом, рэпером XXXTentacion, Иосифом Кобзоном и Олегом Табаковым. Белорусских пользователей Google также привлекали истории, связанные с Настей Рыбкой, легендой рок-музыки Фредди Меркьюри и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Самым топовым фильмом по запросам белорусов в 2018 году стал биографический фильм "Богемная рапсодия" о британской рок-группе Queen. Вторая по популярности – спортивная драма "Движение вверх". Третье место занимает фантастический фильм "Веном".

Лидерами в категории "Сериал" стали "Мажор", "Полицейский с Рублевки" и "Ивановы Ивановы". В топ-3 в категории "ТВ-шоу года" в Беларуси вошли: "Евровидение 2018", шестой сезон шоу "Холостяк" и "Замуж за Бузову".

В 2018 году белорусов больше всего интересовало приобретение автомобилей, велосипедов и квартир. Примечательно, что в топ-10 вошли такие запросы, как "участок под Минском", а также "БелЖД билет". Традиционно белорусские пользователи интересуются приобретением айфона. В этом году в списке желаний у белорусов iPhone 7.

Полностью список самых популярных запросов Google 2018 года в Беларуси выглядит так:

Самые популярные запросы:

ЧМ 2018 Мажор 3 Полицейский с Рублёвки 3 сезон Евровидение 2018 Олимпиада 2018 Холостяк 6 сезон Кемерово Замуж за Бузову ЧМ по хоккею 2018 Ивановы Ивановы 2 сезон

Персона года:

Стивен Хокинг Xxxtentacion Иосиф Кобзон Олег Табаков Фредди Меркьюри Настя Рыбка Меган Маркл Стэн Ли Арина Соболенко Президент Хорватии/Колинда Грабар-Китарович

Фильм года:

Богемная рапсодия Движение вверх Веном Дэдпул 2 50 оттенков свободы Монстры на каникулах 3 Мстители: Война бесконечности Суперсемейка 2 Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда Три богатыря и принцесса Египта

Сериал года:

Мажор 3 Полицейский с Рублёвки 3 сезон Ивановы Ивановы 2 сезон Молодежка 5 сезон Домашний арест Ольга 3 сезон Остров 2 сезон Гранд Лион Улица Света с того света

ТВ-шоу года:

Евровидение 2018 Холостяк 6 сезон Замуж за Бузову Песни на ТНТ Битва экстрасенсов 19 сезон Оскар 2018 Славянский базар 2018 Звезды под гипнозом Пацанки 3 Танцы на ТНТ 5 сезон

Покупка года:

Авто Квартира Велосипед Мотоцикл Зимняя резина Айфон 7 Дача под Минском Бассейн Участок под Минском Белжд билет