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Google рассказал, что чаще всего искали в интернете белорусы в 2018 году
Поисковая система Google проанализировала миллионы поисковых запросов и выяснила, что искали белорусы в Google в этом году.
Самым популярным запросом года в Google Беларусь стал 21-й чемпионат мира по футболу. Девятую позицию рейтинга занял чемпионат мира по хоккею. Интерес у белорусов также вызвали ТВ-шоу: шестой сезон "Холостяка" и "Замуж за Бузову". Десятку самых популярных запросов традиционно разбавили сериалы: третий сезон "Мажора", "Полицейский с Рублевки", а также второй сезон сериала "Ивановы Ивановы".
В категории "Персона" белорусы чаще всего интересовались знаменитостями, ушедшими из жизни в этом году: Стивеном Хокингом, рэпером XXXTentacion, Иосифом Кобзоном и Олегом Табаковым. Белорусских пользователей Google также привлекали истории, связанные с Настей Рыбкой, легендой рок-музыки Фредди Меркьюри и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.
Самым топовым фильмом по запросам белорусов в 2018 году стал биографический фильм "Богемная рапсодия" о британской рок-группе Queen. Вторая по популярности – спортивная драма "Движение вверх". Третье место занимает фантастический фильм "Веном".
Лидерами в категории "Сериал" стали "Мажор", "Полицейский с Рублевки" и "Ивановы Ивановы". В топ-3 в категории "ТВ-шоу года" в Беларуси вошли: "Евровидение 2018", шестой сезон шоу "Холостяк" и "Замуж за Бузову".
В 2018 году белорусов больше всего интересовало приобретение автомобилей, велосипедов и квартир. Примечательно, что в топ-10 вошли такие запросы, как "участок под Минском", а также "БелЖД билет". Традиционно белорусские пользователи интересуются приобретением айфона. В этом году в списке желаний у белорусов iPhone 7.
Полностью список самых популярных запросов Google 2018 года в Беларуси выглядит так:
Самые популярные запросы:
Персона года:
Фильм года:
Сериал года:
ТВ-шоу года:
Покупка года:
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Поисковая система Google проанализировала миллионы поисковых запросов и выяснила, что искали белорусы в Google в этом году.
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