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Минчан просят высказаться о трех новых экспрессных маршрутах
Три новых экспрессных беспересадочных маршрута планируется открыть в Минске, сообщает агентство
Предлагается организовать маршруты "Озерцо - РНПЦ онкологии", "Ст. м. "Восток" - Новая Боровая" и "Сосны - Цна". По ним будут курсировать автобусы категории М2 (маршрутные такси).
"Столичный транспорт и связь" проводит опрос пассажиров по поводу необходимости этих маршрутов.
В опросе предлагаются следующие варианты ответов:
Мнения и комментарии можно направлять до 28 декабря 2018 г. на адрес ГП "Столичный транспорт и связь": 220005, пр-т Машерова, 3, либо на электронный адрес
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Три новых экспрессных беспересадочных маршрута планируется открыть в Минске, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на ГП "Столичный транспорт и связь"....
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