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Минчан просят высказаться о трех новых экспрессных маршрутах

13.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Три новых экспрессных беспересадочных маршрута планируется открыть в Минске, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на ГП "Столичный транспорт и связь".

Предлагается организовать маршруты "Озерцо - РНПЦ онкологии", "Ст. м. "Восток" - Новая Боровая" и "Сосны - Цна". По ним будут курсировать автобусы категории М2 (маршрутные такси).

Минчан просят высказаться о трех новых экспрессных маршрутах
Минчан просят высказаться о трех новых экспрессных маршрутах
Минчан просят высказаться о трех новых экспрессных маршрутах

"Столичный транспорт и связь" проводит опрос пассажиров по поводу необходимости этих маршрутов.

В опросе предлагаются следующие варианты ответов:

  • да, необходим;
  • нет, отсутствует потребность;
  • да, необходим по другой схеме движения;
  • всё равно.

Мнения и комментарии можно направлять до 28 декабря 2018 г. на адрес ГП "Столичный транспорт и связь": 220005, пр-т Машерова, 3, либо на электронный адрес gusts@tut.by. Также можно высказаться по телефону колл-центра предприятия +375 17 219-85-00.

 
Теги: Минск
 
 
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Три новых экспрессных беспересадочных маршрута планируется открыть в Минске, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на ГП "Столичный транспорт и связь"....
 
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