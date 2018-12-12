Минчан просят высказаться о трех новых экспрессных маршрутах

Три новых экспрессных беспересадочных маршрута планируется открыть в Минске, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на ГП "Столичный транспорт и связь".

Предлагается организовать маршруты "Озерцо - РНПЦ онкологии", "Ст. м. "Восток" - Новая Боровая" и "Сосны - Цна". По ним будут курсировать автобусы категории М2 (маршрутные такси).









"Столичный транспорт и связь" проводит опрос пассажиров по поводу необходимости этих маршрутов.

В опросе предлагаются следующие варианты ответов:

да, необходим;

нет, отсутствует потребность;

да, необходим по другой схеме движения;

всё равно.

Мнения и комментарии можно направлять до 28 декабря 2018 г. на адрес ГП "Столичный транспорт и связь": 220005, пр-т Машерова, 3, либо на электронный адрес gusts@tut.by . Также можно высказаться по телефону колл-центра предприятия +375 17 219-85-00.