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«Родители одноклассников просили его отчислить». Как это - растить сына с ДЦП в райцентре

13.12.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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На слуху российский фильм «Временные трудности», вызвавший очень неоднозначную реакцию. В центре сюжета — отец, который не готов смириться с тем, что у сына инвалидность, и пытается его поставить на ноги. Довольно жесткими методами: отправляет мальчика на костылях выносить мусор, бросает в лесу, чтобы тот сам полз до дома. Все «ради того, чтобы он стал как все».

Лариса Щербачевич, которая растила ребенка с ДЦП, к таким радикальным мерам не прибегала: мягкое материнское сердце не позволило бы. Но тоже старалась воспитать сына самостоятельным.

«В пятницу у Леши выходной, и в этот день на нем уборка, мытье посуды, стирка». Сегодня Алексею 28, и он работает оператором ПЭВМ в Воложинской центральной библиотеке. А его мама устраивает в районе маленькую революцию, чтобы факт трудоустройства человека с инвалидностью был не исключением, а правилом.


«Ничего страшного, доченька, вырастим его»

О встрече с Ларисой мы договаривались несколько месяцев. Ее график расписан надолго вперед: образовательные встречи, зарубежные стажировки. Летом этого года она, к примеру, выиграла конкурс по программе Community Connections и побывала с обучающим визитом в американском штате Невада. А через день улетела в Копенгаген. «Благодаря сыну мир посмотрела», — замечает с улыбкой.

Свою историю она рассказывает спокойно, лишь иногда берет паузу, чтобы эмоции не позволили голосу сорваться. А 28 лет назад женщина была близка к отчаянию.

— У меня уже была старшая дочка, здоровая, и тут вдруг — как тогда говорилось — случилось несчастье. На шестом месяце беременности у меня начались преждевременные роды, и мне сказали, что это выкидыш. А ребенок оказался живой. Тогда я лежала в 7-й областной больнице (теперь это РНПЦ «Мать и дитя»). Помню, как вышел доктор, пожилая женщина, и сказала: «Мужайтесь, ребенок не будет ни ходить, ни разговаривать».

Теперь я вспоминаю все как страшный сон, даже не верю, что это было со мной. Понимаете? Думаю: неужели я все это прошла?

При рождении сын весил 950 граммов. Когда привезла домой, положила, распеленала, у него спинка была так изогнута, что не доставала даже до стола. Думала, я не справлюсь с этим, не могла смириться с тем, что у меня будет больной ребенок. Сколько раз мне предлагали оставить Лешку! Приходили врачи и говорили: ты здоровая женщина, можешь родить еще.

Мне тогда было 27 лет. Мама поддержала: «Ничего страшного, доченька, вырастим его». И муж помогал изо всех сил.


Тогда Лариса не знала, что Алексей вырастет статным парнем, который живет полной жизнью

Что такое ДЦП, Лариса в то время не знала. Информации было мало, а население таких детей скрывало. Ответы на вопрос «что делать?» женщина искала в районной библиотеке. Уже позже попала на семинары, где изучала зарубежный опыт. Там и поняла: если держать Лешку дома, прогресса не будет.

— В семь лет сын пошел в обычную школу, хотя у него была парализована левая сторона. Но мы разрабатывали руку и ногу: целыми вечерами писали, рисовали. Разработали так, что теперь сын левша, — улыбается. — Мы всей семьей старались. В школе за Лешей, который не мог сам зашнуровать ботинки, принести тарелку супа, присматривала дочка. Учителя называли ее второй мамой.

В школе не все было гладко. В классе седьмом-восьмом мальчика сильно побили.

— Родители, которые казались мне порядочными людьми, на собрании просили отчислить моего ребенка: мол, ему не место рядом со здоровыми сверстниками… Спасибо директору, который заступился. Он сказал, что не видит повода отчислять Лешу, потому что поведение и успеваемость у него были хорошие. Сын окончил школу со средним баллом 7,8.

«Вздыхает, что в женский коллектив попал»

Леша отучился в торгово-экономическом колледже в Молодечно, а вакансию ему удалось найти по программе трудовой адаптации инвалидов. В библиотеке он работает уже шестой год.

— Конечно, иногда вздыхает, что в женский коллектив попал, — смеется Лариса. — Говорю ему тогда: это счастье, что у тебя есть работа.

Сын пока живет с ней и мужем. Но, уверяет женщина, к свободному плаванию парень готов: учится обращаться с деньгами, оплачивает коммуналку в интернете.

— Он сам ездит на транспорте, рассчитывается за проезд. Хотя, когда он один собирается в Минск, я очень боюсь. Но так надо: мы с мужем не вечные. Знаю, что моя дочка его никогда не бросит, но у нее тоже своя семья.

Лариса с гордостью рассказывает, что сегодня ее Лешка живет полноценно: ходит в сауну, в тренажерку, на дискотеки.

— Может, я хвастаюсь, но, мне кажется, я воспитала хорошего человека.


Сын Ларисы работает, оплачивает коммуналку, самостоятельно ходит в тренажерный зал

Когда сын вырос, женщина решилась на одну авантюру: в 48 лет пошла получать второе высшее образование. Бухгалтер по первому диплому, она поступила на заочку в БГУ, на кафедру общей и клинической психологии.

— Я училась на бюджете. Все делала сама. Один раз только попробовала заказать контрольную, и то она была какая-то неудачная. Мне было стыдно среди молодых, что «бабушка» пойдет просить эту четверку. Переживала: как я своим детям потом покажусь? — смеется собеседница, которая в итоге получила диплом с отличием. — Раньше, когда детей растила, учиться было некогда. А теперь самое время. Всем советую идти получать образование в этом возрасте.

«Не считаю, что я сильная — такая, как и все»

В своем районе Людмила возглавляет местную организацию Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, заведует отделением дневного пребывания для инвалидов территориального центра соцобслуживания. Старается сделать так, чтобы в родном Воложине комфортно жилось не только Лешке, но и другим людям с особенностями.


Лариса с посетительницей отделения для дневного пребывания инвалидов.

Женщина запустила 14 социально значимых проектов для детей и молодых людей с инвалидностью. Из последних инициатив — выращивание вешенок. Восемь месяцев молодежь с инвалидностью училась работать в теплицах. Часть урожая ребята забирали домой, а из оставшихся грибов готовили блюда и устраивали бесплатные дегустации. Лариса надеется, что этот проект по реабилитации сможет перерасти в социальное предприятие.

— Мы с маркетологом просчитывали, как сделать его рентабельным. В планах открыть еще теплицы, чтобы трудоустроить хотя бы четырех инвалидов. Грибы можем продавать нашему общепиту, райпо, небольшим магазинам. Заинтересовались агроусадьбы. В общем, будем стараться. Хочется, конечно, чтобы эти молодые люди в будущем получили трудовые пенсии, потому что социальные на сегодня очень маленькие — от 150 до 200 рублей. Разве это деньги?

Ситуация с безбарьерной средой, по словам Ларисы, в городе становится лучше.

— У нас реализуется проект «Воложин без барьеров». Теперь везде пандусы — в Доме культуры, библиотеке, райисполкоме, поликлинике. Даже в старом универмаге и то поставили. По городу опускают бордюры, на остановках появилась тактильная плитка для слабовидящих.


На перемены в родном городе Ларису вдохновил образовательный визит за границу, во время которого она увидела, как могут жить люди с инвалидностью

Воложин в этом плане вообще уникальный. Здесь, к примеру, развивается безбарьерный туризм. Открылась доступная экологическая тропа в Налибокской пуще, пять агроусадеб района готовы принимать гостей с разными потребностями. В одной из них человек на коляске может самостоятельно покататься на повозке, запряженной лошадьми, в другой — сплавиться в лодке по реке. В самом Воложине достраивают инклюзивный хостел на 20 мест.

Понемногу меняется в районе и отношение к людям с инвалидностью.

— Раньше много предрассудков было. Молодым девочкам-специалистам в нашем отделении говорили: «Вам же рожать, а вы с такими людьми работаете», — вспоминает женщина. — Но наши дети начали выходить из домов, чаще появляться на разных мероприятиях, и население стало привыкать к ним. Их уже не боятся, не смотрят с сожалением. Администрация города с понимаем относится к проблемам таких людей.

Спрашиваю у Ларисы, часто ли знакомые ей говорят, что она сильная женщина.

— Я не считаю, что я сильная — такая, как и все, — вместо ответа замечает она. — Бывает, хочется и поплакать: есть люди, которые так и норовят зацепить за наболевшее. А кто это оценит? Лучше действовать.

Если в кругу ваших знакомых есть женщина, которая столкнулась с непростой жизненной ситуацией (в своей биографии или в судьбе своих близких), пишите нам по адресу lina@tutby.com. Чтобы мы быстрее нашли ваше письмо, укажите в его теме «Героиня нашего времени». Это название нашего проекта, и мы, в отличие от М.Ю.Лермонтова, вкладываем в него не горькую иронию и сожаление, а все наше восхищение, уважение и гордость за женщин, которые живут в этой стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Рассказываем о том, как одна мама меняет сознание всего района.
 
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