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В Росси горел жилой дом
13.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
12 декабря 2018 года около 23 час. в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г.п. Россь Волковысского района.
В результате уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество в доме. Предполагаемая причина пожара – неисправность электросетей и электрооборудования, сообщает
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12 декабря 2018 года около 23 час. в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г.п. Россь Волковысского района. В...
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