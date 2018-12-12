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В Росси горел жилой дом

13.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Росси горел жилой дом

12 декабря 2018 года около 23 час. в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г.п. Россь Волковысского района.

В результате уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество в доме. Предполагаемая причина пожара – неисправность электросетей и электрооборудования, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.

 
 
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12 декабря 2018 года около 23 час. в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г.п. Россь Волковысского района. В...
 
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