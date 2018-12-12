Гродненская область выбрана одним из пилотных регионов цифровизации здравоохранения





Минск, Минская и Гродненская области выбраны пилотными регионами, в которых в 2019 году начнется реализация проекта по внедрению электронного здравоохранения. Основой внедрения электронного здравоохранения в Беларуси станет интегрированная электронная медкарта.

На 2019 г. запланирован внесение изменений в закон о здравоохранении. В котором будут четко прописаны права и обязанности работников и пациентов в системе электронного здравоохранения.

— Формируя электронную систему здравоохранения, мы должны понимать, что это очень непростая и объемная работа, которая будет касаться 9, 5 миллионов человек, 120 тыс. медперсонала, в том числе 50 тыс. врачей. Новая электронная система дает нам принципиально новые возможности в развитии отрасли, качественно изменяет подходы к модели взаемадяення всех участников оказания медицинской помощи. Фундамент такого взаимодействия - интегрированная электронная медицинская карта, которая будет создаваться вместе с рождением младенца и будет сопровождать его на протяжении всей жизни. Его эпикриз будет использоваться в генеалогии, для семейного анамнеза и в научных целях, - отметил заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси Виктор Сидоренко.

Планируется использовать портал государственных услуг при необходимости входа в личный кабинет, а также идентификация пациентов поликлиники с использованием айти-паспорта. Создавая личный кабинет, каждый будет иметь возможность доступа к личной информации, исключить необоснованные визиты в поликлинику для получения необходимых медицинских документов, направлений на продолжение рецептов, записей на прием и др. Врач при этом будет получать более полную и точную информацию о пациенте, оказывать комплексную медицинскую помощь, снижая риск врачебных ошибок.

Важной будет и система поддержки принятия клинических решений, которая будет помогать врачу выбрать правильную тактику диагностики и лечения. Дальнейшее развитие получит развитие телемедицины. Руководители медицинских учреждений, организаторы системы здравоохранения будут иметь систему контроля качества оказания медицинской помощи. В результате реализации проекта будут оптимизированы финансовые средства за счет сокращения дополнительных диагностических обследований, рационального использования лекарственных средств и повышения эффективности финансового контроля.

— Медицинские работники получают нужную информацию в момент оказания медицинской помощи пациенту о критических несоответствиях или отклонениях от действующих стандартов, или об изменениях показателей жизнедеятельности пациента, учитывая его артериальное давление, пульс и др. Будет учитываться и взаимодействие между лекарственными средствами. Система будет анализировать выписки электронного рецепта, предварительные назначений и т д., - пояснил специалист по системам поддержки принятия клинических решений отдела по формированию электронной здравоохранения РНПЦ МТ Николай Романов.