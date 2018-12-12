Проект «Гродненщина синеокая». Река Молчадь: лечебный «Радон», невероятные пейзажи и история белорусского «Артека»

Петляя по лесам и болотам, несет свои воды неспокойная река Молчадь. На одних участках она с характером выписывает извилистые зигзаги, на других – словно выпрямившись, «присматривает» за поездами и идет почти параллельно железнодорожному пути Барановичи – Лида.





Она берет начало на Брестчине, заходит на Новогрудскую возвышенность и на протяжении почти 100 километров своего хода «рассекает» весь Дятловский район на Гродненщине. Ну а после уже в Лидском районе у деревни Белица смиренно отдает собственную журчащую синеву водному королю Неману.

Суровую по названию Молчадь жители дятловского края чаще с особой теплотой зовут Молчадкой и вспоминают, что в прошлом водная артерия была наделена особыми «полномочиями» – долгое время являлась чертой раздела Новогрудского и Слонимского поветов Новогрудского воеводства.

РАСТЕКАЯСЬ ПО ДВОРЦУ

Первый на пути Молчади крупный населенный пункт в Дятловском районе – агрогородок Дворец, название которого пошло от слова «двор». Поселение возникло на дороге Слоним – Новогрудок, и когда-то здесь располагались небольшой замок и двор. Впервые в летописях поселение упоминается в XV веке.

Сейчас агрогородок Дворец является центром Дворецкого сельского Совета. Через него проходит оживленный автомобильный путь Дятлово – Барановичи и железнодорожный Лида – Барановичи. В агрогородке находится одно из льноперерабатывающих предприятий Беларуси – Дворецкий льнозавод. История завода ведет отсчет с 1954 года. Именно тогда была введена в строй первая поточная линия по выращиванию льноволокна. Продукция завода востребована предприятиями концерна «Беллегпром», часть экспортируется.

СЛИЯНИЕ РЕЧНЫХ СЕСТЕР

В окрестностях городского поселка Новоельня Молчадка встречается с Ятранкой и Пониквой, которые, как три сестры, своим сплетением создают поистине живописный уголок. Рисунок слияния рек будто специально продиктован силой природы. Эти места известны любителям экстремального отдыха, которые выбирают стилем передвижения сплавы на байдарках.





Новоельня впервые упоминается в XV веке как деревня Ельня. Сохранилась до нашего времени колонна, установленная здесь, возможно, в честь первой европейской конституции 3 мая 1791 года. Но эта версия ее появления – не единственная. Бытует также мнение, что это своего рода маяк, указывающий на близость населенного пункта. О том, как выглядела колонна в былые времена, сегодня рассказывает рисованная открытка времен Первой мировой войны.

Здание железнодорожного вокзала – памятник архитектуры русского необарокко – был построен в 1923 году. Сегодня об этом напоминает надпись на фронтоне здания. В годы Великой Отечественной войны оно практически не пострадало, сохранились все стилистические элементы фасада.





В парке бывшего санатория «Новоельня» находятся военные кладбища – места многочисленных захоронений солдат, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Здесь же находится могила Героя Советского Союза Ивана Фурсенко, командира зенитной установки, которая на протяжении нескольких часов удерживала натиск врага.





СУДЬБА БЕЛОРУССКОГО «АРТЕКА»

В теперешнем здании Новоельнянской больницы до 1966 года располагалась средняя школа. Деревянное здание первых учеников приняло в 1934 году, а с 17 июня 1941 года здесь разместился международный пионерский лагерь. Он был организован для детей политэмигрантов, которые приехали на отдых из Ивановской интернациональной школы.





Гордость уже современной Новоельнянской средней школы – народный историко-краеведческий музей «Дети лихолетья». Благодаря учителю географии Тамаре Кривене и школьникам, активно включившимся в поисковую работу, вся страна узнала о трагедии белорусского «Артека» – так стали называть детский лагерь в Новоельне.





В 1985 году уже взрослыми людьми бывшие воспитанники лагеря собрались в школе и предложили создать музей, который открылся в 1988 году.

В ОТРАЖЕНИИ ВОДНОЙ ГЛАДИ

Своими водами Молчадь наполняет Новоельнянское озеро – искусственное водохранилище, которое появилось при строительстве Новоселковской ГЭС в 1953 году. В «трудовой истории» последней есть продолжительная пауза – с 1972-го по 1999 год работа ГЭС была остановлена, а водохранилище практически перестало существовать. Но в 2002 году гидроэлектростанция вновь начала свой отсчет времени, и сегодня ее мощность составляет 220 киловатт.





ЗДРАВНИЦА №1

Один из самых полноводных притоков Молчади – река Пониква – берет свое начало около деревни Торкачи Дятловского района. Именно на ее берегу уже более двадцати лет на Дятловщине дарит здоровье взрослым и детям санаторий «Радон». Ежегодно сюда приезжают порядка 13–14 тысяч отдыхающих, половина из которых – зарубежные гости преимущественно из России, а также из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Израиля и других стран. В первую очередь привлекают используемые в лечении радоновые воды и сапропелевые грязи. Вода местных источников не уступает по своим лечебным свойствам водам таких знаменитых курортов, как Цхалтубо, Мацеста, Хмельник.





В 2016 году санаторий «Радон» был признан лучшей здравницей страны в номинации «Санатории для взрослых». Он первым в стране получил высшую квалификационную категорию, одержал победу в международном фестивале-конкурсе «Выбор года-2016» в номинации «Санаторий №1».

Три года назад на берегу Пониквы появилась еще одна здравница – лечебно-оздоровительный центр «Альфа-Радон», который работает в формате SPA-medical.

ГЕЗГАЛЬСКАЯ ЭНЕРГИЯ

За деревней Устье в Молчадь вливается река Промша. Отсюда уже недалеко до красивого искусственного озера – Гезгальского водохранилища. Оно образовано на реке плотиной в 1959 году и используется для энергетических целей. Площадь его водного зеркала – 54,3 гектара, а средняя глубина – около 2 метров. Кроме Молчадки, водохранилище пополняют река Дятловка, ручьи и мелиоративные каналы.

Гезгальская гидроэлектростанция, введенная в эксплуатацию в мае 1960 года, успешно работает до нашего времени. Ее сердце – две гидротурбины на 310 киловатт и два гидрогенератора мощностью 925 киловатт-ампер. Энергия, вырабатываемая здесь, поступает в общие сети Беларуси.





Гезгаловский ракетный гарнизон в течение более чем 30 лет был частью ракетного щита Родины. Судьба военного городка круто изменилась после распада СССР. Правительство независимой Беларуси приняло решение сделать нашу страну безъядерной державой. В 1996 году со станции Яцуки отправился последний эшелон с боеголовками. Теперь о ракетчиках и бывшем статусе военного городка в Гезгалах напоминает памятник перед въездом в населенный пункт и местный школьный музей.





Минуя агрогородок Гезгалы, Молчадка набирает былой темп и несет свои воды дальше – «заглядывает» в Лидский район и впадает в Неман.