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Тереза Мэй сохранила пост главы правительства Великобритании

13.12.2018 08:57 — Разное | Ежедневник  
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Тереза Мэй сохранила пост главы правительства Великобритании

фото: svoboda.org

Часть консерваторов выступала за отставку Мэй и инициировала голосование по вопросу о вотуме недоверия.

Некоторые представители консервативной партии, возглавляемой Мэй, критиковали ее за невыгодный, по их мнению, проект соглашения по выходу страны их Европейского союза. Мэй, в свою очередь, заявила, что ее отставка создаст неопределенность в стране, так как новый лидер не успеет договориться о должных условиях соглашения ко времени выхода Британии из ЕС и провести соглашение через парламент до конца марта. Мэй пригрозила, что это чревато отменой Brexit.

Доводам Мэй вняли 200 консерваторов – столько представителей партии проголосовали в среду за своего лидера. За отставку Мэй высказались 117 человек, пишет РБК.

После объявления итогов голосования Мэй заявила, что продолжит свою «обновленную миссию», связанную с выходом Великобритании из ЕС.

 
 
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Часть консерваторов выступала за отставку Мэй и инициировала голосование по вопросу о вотуме недоверия.
 
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