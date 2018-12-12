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Volkswagen расширил набор базового и опционального оборудования для большого кроссовера Teramont

13.12.2018 09:02 — Разное | Tut.by  
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В «базе» у самого крупного «паркетника» Volkswagen стало больше электронных помощников, доступны два новых цвета кузова, а также раздельные сиденья второго ряда. Об этом сообщили в российском представительстве компании.


В перечень стандартного оснащения кроссовера, который в Беларуси появился в этом году, добавлены адаптивный круиз-контроль, система контроля дистанции спереди с функцией автоматического торможения и многофункциональный руль с кожаной отделкой и подогревом. Также доступны два новых цвета кузова — синий Pacific и коричневый Hunting — оба с эффектом «металлик».


В качестве опции предлагаются индивидуальные сиденья второго ряда повышенной комфортности с регулировками спинок и продольной регулировкой. При заказе данной опции количество доступных мест в салоне ограничивается шестью. Кроме того, за доплату доступен пакет «Техника», включающий систему кругового обзора, камеру заднего вида и наружные зеркала с электрорегулировками, подогревом и функцией памяти.

В Беларуси Teramont предлагается с двумя бензиновыми двигателями мощностью 220 и или 280 лошадиных сил, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Вариантов комплектаций — четыре, цены варьируются от 85 785 до 115 993 рублей.

 
 
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В «базе» у самого крупного «паркетника» Volkswagen стало больше электронных помощников, доступны два новых цвета кузова, а также раздельные сиденья второго ряда.
 
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