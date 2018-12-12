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700 рублей победителю. Начинаем третий сезон проекта «Моя кухня»

13.12.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» мы запускаем третий сезон проекта «Моя кухня». Если вы не решались поучаствовать в подобном конкурсе раньше или, к примеру, только что закончили ремонт — это ваш шанс выиграть хороший денежный приз. Рассказываем, что нужно для этого сделать.

На конкурс необходимо присылать фотографии вашей отремонтированной кухни. Мы ждем снимки до ремонта, в процессе переделки и после нее.

К фото нужно приложить рассказ о том:

— почему выбран именно такой стиль;

— кто разрабатывал дизайн;

— как находили стройматериалы, мебель и предметы декора;

— какова смета ремонта (можно приблизительно), на чем сэкономили, на чем решили не экономить.


Мы ждем от вас:

— текст в формате doc (docx);
— горизонтальные фотографии в формате jpg или jpeg (не коллажи) — 5−15 штук, максимальный размер по большей стороне снимка — 1200 пикселей (принимаем не ссылки для скачивания, а прикрепленные файлы);
— план кухни — с ним проще понимать точки съемок.

В письме также укажите свое имя, название населенного пункта, номер телефона для связи. Заявки, в которых нет всей необходимой информации, мы не сможем рассмотреть.

Победителей традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании.

Из всего, что нам пришлют, мы выберем 15 наиболее интересных, на наш взгляд, дизайн-проектов читателей. Победитель будет определен в ходе интернет-голосования на портале TUT.BY. Три первых места получат три денежных приза: 700, 500 и 350 рублей соответственно. Полные правила конкурса можно прочитать здесь.

Присылайте рассказы и фотографии по адресу kitchen3@tutbymedia.by. Письма мы будем принимать до момента публикации 14-го материала. К примеру, если вы еще в процессе ремонта, но через месяц планируете его завершить, у вас тоже есть возможность поучаствовать в конкурсе.

Партнер проекта:


Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики ГеосИдеал можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни», входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

 
 
Ссылка на источник 38
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Мы начинаем третий сезон проекта «Моя кухня» и предлагаем вам рассказать о своем ремонте, получив шанс выиграть денежный приз. *Партнерский материал
 
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