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700 рублей победителю. Начинаем третий сезон проекта «Моя кухня»
Вместе с
На конкурс необходимо присылать фотографии вашей отремонтированной кухни. Мы ждем снимки до ремонта, в процессе переделки и после нее.
К фото нужно приложить рассказ о том:
— почему выбран именно такой стиль;
— кто разрабатывал дизайн;
— как находили стройматериалы, мебель и предметы декора;
— какова смета ремонта (можно приблизительно), на чем сэкономили, на чем решили не экономить.
В письме также укажите свое имя, название населенного пункта, номер телефона для связи. Заявки, в которых нет всей необходимой информации, мы не сможем рассмотреть.
Победителей традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании.
Из всего, что нам пришлют, мы выберем 15 наиболее интересных, на наш взгляд, дизайн-проектов читателей. Победитель будет определен в ходе интернет-голосования на портале TUT.BY. Три первых места получат три денежных приза: 700, 500 и 350 рублей соответственно. Полные правила конкурса можно прочитать
Присылайте рассказы и фотографии по адресу kitchen3@tutbymedia.by. Письма мы будем принимать до момента публикации 14-го материала. К примеру, если вы еще в процессе ремонта, но через месяц планируете его завершить, у вас тоже есть возможность поучаствовать в конкурсе.
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Мы начинаем третий сезон проекта «Моя кухня» и предлагаем вам рассказать о своем ремонте, получив шанс выиграть денежный приз. *Партнерский материал
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