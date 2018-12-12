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Восьмиклассники из четвертой школы взяли в руки огнетушители
13.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Восьмиклассники средней школы №4 поближе познакомились с огнетушителями. Тренинг с ребятами провела старший инспектор группы пропаганды Горецкого РОЧС Марина Агеева. Ребята выяснили, каких видов бывают средства огнетушения и чем можно погасить бензин или, например, масло на сковородке.
Школьники смогли сами поработать с настоящими огнетушителями – и это стало самым запоминающимся моментом тренинга.
Фото МЧС
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Восьмиклассники средней школы №4 поближе познакомились с огнетушителями. Тренинг с ребятами провела старший инспектор группы пропаганды Горецкого РОЧС Марина...
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