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Восьмиклассники из четвертой школы взяли в руки огнетушители

13.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Восьмиклассники средней школы №4 поближе познакомились с огнетушителями. Тренинг с ребятами провела старший инспектор группы пропаганды Горецкого РОЧС Марина Агеева. Ребята выяснили, каких видов бывают средства огнетушения и чем можно погасить бензин или, например, масло на сковородке.

Школьники смогли сами поработать с настоящими огнетушителями – и это стало самым запоминающимся моментом тренинга.

 

Восьмиклассники из четвертой школы взяли в руки огнетушители

Восьмиклассники из четвертой школы взяли в руки огнетушители

 

Фото МЧС


 
 
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  Восьмиклассники средней школы №4 поближе познакомились с огнетушителями. Тренинг с ребятами провела старший инспектор группы пропаганды Горецкого РОЧС Марина...
 
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