Восьмиклассники из четвертой школы взяли в руки огнетушители







Восьмиклассники средней школы №4 поближе познакомились с огнетушителями. Тренинг с ребятами провела старший инспектор группы пропаганды Горецкого РОЧС Марина Агеева. Ребята выяснили, каких видов бывают средства огнетушения и чем можно погасить бензин или, например, масло на сковородке.

Школьники смогли сами поработать с настоящими огнетушителями – и это стало самым запоминающимся моментом тренинга.









Фото МЧС