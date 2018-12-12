Состоится «прямая линия»

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В субботу, 15 декабря, с 9.00 до 12.00 начальник Департамента охраны МВД Республики Беларусь — генерал-майор милиции Сергей Николаевич ХОМЕНКО проведет прямую телефонную линию с гражданами. Вопросы, касающиеся деятельности Департамента охраны МВД Республики Беларусь, предоставляемых услуг можно будет задать по телефону 8(017) 218-55-30.

15 декабря, начальник Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Олег Вячеславович ЦАРУК проведет прямую телефонную линию с гражданами Минской области. Вопросы, касающиеся деятельности Минского областного управления, предоставляемых услугу, перспектив развития, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, можно задать по телефону 8(017) 360-18-97.

Время проведения прямой телефонной линии с 9.00 до 12.00.