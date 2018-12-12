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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

13.12.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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15 декабря, в субботу начальник Департамента охраны МВД Республики Беларусь – генерал-майор милиции Хоменко Сергей Николаевич проведет прямую телефонную линию с гражданами. Вопросы, касающиеся деятельности Департамента охраны МВД Республики Беларусь, предоставляемых услуг можно будет задать по телефону 8(017) 218 55 30.
Время проведения прямой телефонной линии с 9.00 до 12.00
15 декабря, в субботу начальник Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Царук Олег Вячеславович проведет прямую телефонную линию с гражданами Минской области. Вопросы, касающиеся деятельности Минского областного управления, предоставляемых услуг, перспектив развития, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, можно задать по телефону 8(017) 360 18 97.
Время проведения прямой телефонной линии с 9.00 до 12.00


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15 декабря, в субботу начальник Департамента охраны МВД Республики Беларусь – генерал-майор милиции Хоменко Сергей Николаевич проведет прямую телефонную линию
 
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