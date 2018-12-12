ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жлобинчане сразятся с командой из Гомеля на областном этапе соревнований "Золотая шайба"

13.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Жлобинчане сразятся с командой из Гомеля на областном этапе соревнований "Золотая шайба"

Завтра, 14 декабря, в Гомеле пройдет областной этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба".

На арену Ледового дворца спорта выйдут ребята 2002 - 2004 годов рождения из Жлобинского района и Гомеля. Победитель областных соревнований получит право представить Гомельскую область на республиканском этапе "Золотой шайбы".  

Организатором регионального этапа является Гомельский облисполком.


Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube




 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра, 14 декабря, в Гомеле пройдет областной этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба". На арену Ледового...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Прямую телефонную линию» проведет начальник Департамента охраны МВД Республики Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика