Завтра, 14 декабря, в Гомеле пройдет областной этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба".

На арену Ледового дворца спорта выйдут ребята 2002 - 2004 годов рождения из Жлобинского района и Гомеля. Победитель областных соревнований получит право представить Гомельскую область на республиканском этапе "Золотой шайбы".

Организатором регионального этапа является Гомельский облисполком.





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