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Жлобинчане сразятся с командой из Гомеля на областном этапе соревнований "Золотая шайба"
13.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Завтра, 14 декабря, в Гомеле пройдет областной этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба".
На арену Ледового дворца спорта выйдут ребята 2002 - 2004 годов рождения из Жлобинского района и Гомеля. Победитель областных соревнований получит право представить Гомельскую область на республиканском этапе "Золотой шайбы".
Организатором регионального этапа является Гомельский облисполком.
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Завтра, 14 декабря, в Гомеле пройдет областной этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба". На арену Ледового...
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