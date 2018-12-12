Lada Vesta и Geely Emgrand 7 с «автоматами». Чья надежда автопрома победит

Lada Vesta, несмотря на все былые предрассудки относительно стоимости бренда, за пару лет сумела выбиться в лидеры белорусского рынка, и сегодня она на втором месте в топ-10. Вангуем, что схожая судьба ждет и обновленный Geely Emgrand 7 — невероятно щедрые кредиты делают его привлекательнее других. А это значит, что многие покупатели рано или поздно будут выбирать между российским «роботом» АМТ и китайским вариатором CVT — и мы решили рассказать о плюсах и минусах каждой из моделей.

И сразу уточним, что у нас на тест-драйве Lada Vesta предыдущей генерации. Сейчас выпускается обновленная машина, с дополнительными опциями и главное, с доработанной автоматизированной коробкой передач. В ходе оценки мы эти поправки держали в уме.





Формально автомобили относятся к разным сегментам — Lada это В+, а Geely — С, но поскольку «китаец» создан на старой платформе, по размерам оба автомобиля практически равны.

Что почем?

Вариатор, автомат, робот — все эти версии всегда стоят дороже обычных авто с «механикой». А некоторые бренды наличие двухпедальной модификации вообще делают частью маркетинговой стратегии, предлагая их только в дорогих комплектациях и не со всеми моторами. Как и в нашем случае.

Для белорусского Geely Emgrand 7 вариатор доступен только с 1,8-литровым 133-сильным мотором (есть еще 103-сильный 1.5), и только в самых дорогих комплектациях, Comfort и Luxury. Причем если вы хотите именно топовый Luxury, то вариантов как бы и нет: она идет только с вариатором.

Комплектация у Geely хорошая — причем как базовая, так и топовая. В базе — однозонный климат-контроль, 2 подушки, система стабилизации и тягового контроля, легкосплавные колесные диски, обогревы зеркал, передних сидений и ветрового стекла в зоне покоя щеток, задние датчики парковки, электрические стеклоподъемники, центральный замок и даже датчики давления в шинах. Такой Emgrand 7 Standart стоит от 23 тысяч белорусских рублей.

А у нас топ-версия Luxury, за 28 900, и здесь оснащение лучше — мультируль, салон из эко-кожи, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и высокочастотными динамиками… И это все? Не многовато ли почти 6 тысяч рублей за более мощный мотор, вариатор и несколько опций? Ведь здесь даже круиз-контроля и видеокамеры заднего хода нет! А навигацию можно подключить только в содружестве со смартфоном.



Топовый Emgrand 7 Luxury оснащен хорошо, но такой элементарной вещи, как камера заднего хода, в нем почему-то нет

Зато и камера заднего вида, и заводская навигация есть в Lada Vesta. Потому что, как и Geely, версия с «роботом» здесь тоже предлагается только в топовой для белорусского рынка комплектации — Luxe с пакетом Multimedia. Причем, в отличие от Geely, у Lada вы можете получить «робот» либо с 1,6-литровым 106-сильным мотором, за 25 710 рублей, либо с 1,8-литровым 122-сильным, за 26 890.

Оснащение Vesta тоже неплохое уже со старта: 2 подушки безопасности, система стабилизации и тягового контроля ESC, ассистент старта в гору, электропакет, легкая тонировка стекол, подогревы и т.д. Ну, а в «топе» это уже действительно упакованный авто: климат-контроль, комбинированный салон ткань/экокожа, легкосплавные 16-дюймовые диски, датчики света и дождя, мультимедийная система с навигацией и камерой заднего хода. И плюс ко всему — две боковые подушки безопасности! Это как раз то, чего нет у Geely — но зато у Lada не бывает бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.



Как и конкурент, «двухпедальная» Vesta предлагается только в дорогой версии Luxe, однако здесь есть возможность выбрать мотор — 1,6 или 1,8 литра

Разница эпох

Едва попав за руль Geely, сразу можно сказать, что «молодая уже немолода»: такая эргономика была характерна для японских моделей 90-х годов. Рулевая колонка регулируется только по высоте, но буквально на пару сантиметров — а ее хочется приподнять еще и вытянуть на себя. Кресло тоже регулируется по высоте, но это скорее регулировка вверх, потому как даже из самого низкого положения его хочется еще немного опустить вниз. А если ваш рост превышает 175−180 см, то и регулировки по длине хватает впритык.



Внутри Geely радует оснащением и качеством материалов, но огорчает посадкой — высоким людям за рулем неудобно

Но люди, к посадке за рулем особо нетребовательные, найдут за что похвалить Geely. Во-первых, здесь бесключевой доступ в салон (только с водительской двери) и запуск двигателя кнопкой — ключ можно не вынимать из кармана. Кстати, сам ключ выглядит не по-китайски солидно.

Во-вторых, радует отделка и дизайн обновленного салона. По-хорошему, если вы не фанат подержанного премиума, его вообще не за что ругать — хороший мягкий пластик, симпатичный накладки под алюминий, большой экран мультимедийной системы и даже крышка бардачка с микролифтом. Под крышкой подлокотника есть бокс с двумя USB-портами, а телефон можно состыковать с мультимедийной системой в режиме «скрин миррор». В общем, из серьезных минусов — только эргономика.



Материалы отделки в Vesta попроще, но зато эргономика идеальна, и оснащению она лучше — есть видеокамера заднего хода, круиз-контроль, две боковые подушки и т.д.

У Lada ситуация ровно противоположная: материалы отделки не такие дорогие, как у Geely (хотя в Сети уже появились фото обновленного интерьера), но зато с эргономикой у Vesta все отлично. Именно отлично — среди моделей своего ценового диапазона она имеет едва ли не самые широкие диапазоны регулировок и рулевой колонки, и водительского кресла. Поэтому «на дальняк» машина подходит идеально — можно сменить позицию за рулем, но отрегулировать под себя все не менее удобно. Еще один плюс — здесь есть круиз-контроль и ограничитель скорости, а для городских условий — видеокамера заднего хода.

Вам B+ или С?

Формально Lada Vesta и Geely Emgrand 7 не конкуренты, поскольку первая относится к сегменту В+, а второй — к С-сегменту. Но все мы знаем, что год за годом автомобили увеличиваются в размерах, перешагивая во все более высокий класс — и именно таким образом Vesta практически уравнялась с Emgrand 7. Ведь «китаец» создан на довольно старой платформе, и с колесной базой в 2650 мм он уже не имеет серьезного превосходства перед Vesta с ее 2635 мм. А кое в чем даже и уступает более молодой сопернице.



Колесная база у Geely чуть длиннее, но по запасу пространства в салоне обе модели примерно сопоставимы

Например, по ширине салона: на уровне локтей на заднем ряду Geely мы намерили 144 см — в то время как Vesta предлагает уже 150. По запасу пространства для ног Emgrand 7 чуть-чуть просторнее (примерно на те же 15 мм, на которые отличается колесная база), а расположение переднего кресла позволяет подсунуть под него ноги. Из других плюсов — полноценные дверные ручки, карман на спинке переднего кресла и подлокотник с подстаканниками.



Lada Vesta шире «в плечах», по запасу пространства для ног сопоставима, а с этого года получила еще центральный подлокотник и подогрев заднего дивана

У Lada Vesta центральный подлокотник… тоже должен быть! Он появился на модели в 2018 году, а тестовый экземпляр — конца 2017-го. Вместе с подлокотником появился и трехступенчатый подогрев заднего дивана, так что в плане удобства Vesta не уступает Geely. Но при этом, как мы помним, ее салон сзади шире, а центральный тоннель меньше — троим здесь будет удобнее. Дверные ручки также полноценные, а в спинках передних кресел есть карманы.



Объем багажника у Geely очень приличный, но открыть его можно либо с ключа, либо кнопкой в салоне

Китайцы заявляют, что объем багажника у Geely Emgrand 7 составляет 680 литров. Ну не знаем: выглядит он, конечно, довольно вместительным, но чтоб настолько… Для примера — у Skoda Superb заявлен объем в 584 литра, но это же смотрится как настоящая пещера! А здесь — просто большой багажник.

Причем не самый удобный — открыть его можно только с ключа или кнопкой в салоне, закрыть — только испачкав руку, потому что рукоятки изнутри не предусмотрено. Спинки задних сидений складываются, в подполье достаточно места для мелкой поклажи, однако на месте запасного колеса почему-то лежит «докатка». В общем, объем большой, но есть куча вопросов.



Объем багажника у Vesta меньше, но зато есть кнопка открывания на крышке багажника, и удобная внутренняя ручка

У Lada все как-то… честнее, что ли. Объем заявлен на уровне 480 литров — и это выглядит правдой. Открывался багажник тоже кнопками — либо на ключе, либо в салоне, но с 2018 года появилась и клавиша на крышке багажника. Есть удобная внутренняя ручка (а вот на полноценной обивке сэкономили), и спинки сидений можно складывать. Но главный плюс — это полноценное запасное колесо, рядом с которым также остается место для мелких вещей.

Едет — не едет?

Переходим к главному пункту испытаний. И у «робота», и у вариатора есть свои конструктивные особенности, которые слегка отличают их от обычного «автомата» — и именно они влияют на ездовые ощущения.



К «роботу» нужно привыкать, ведь это обычная «механика» с электронным управлением

Взять, к примеру, Lada Vesta AMT — здесь «робот» представляет собой обычную механическую КП, где все действия, связанные с работой сцеплением и переключением передач, осуществляют электронные актуаторы. Водитель только давит на газ, а электроника сама решает, когда и что делать. И получается у нее это… примерно как у водителя-новичка. Где-то передача включится раньше, где-то сцепление сомкнется чуть позже, где-то машина «задумается».

В новой «прошивке» коробку научили двигаться в режиме «пробка», то есть автомобиль начинает ехать после отпускания педали тормоза. Но на переключениях АМТ все равно «спотыкается». Если хотите ездить без рывков, советуем сбрасывать газ в момент предполагаемого переключения.

Когда привыкаешь, то все эти моменты можно учитывать — и тогда «тандем» работает гораздо слаженнее. Но сказать, что «едешь, как на автомате» — нет. Даже с учетом того, что сейчас АвтоВАЗ доработал АМТ, и поведение автомобиля заметно улучшилось, «робот» все равно требует определенного привыкания, особенно на старте. И знакомое подвывание коробки никуда не делось.

При этом сама Vesta по настройкам — огонек! Очень сбалансированное шасси, одинаково комфортное и на шоссе, и на грунтовке, в сочетании с большим дорожным просветом наделяет Lada почти кроссоверными качествами. Машина абсолютно послушна, и не пугает даже в экстремальных маневрах — в том числе и потому, что якобы отключаемая система стабилизации все равно включается на 50 км/ч. То есть если к «роботу» отношение может быть двоякое, поскольку нужно привыкнуть и подстроиться под ее настройки, то к самой Lada Vesta — никаких вопросов.



Вариатор на Geely работает приятнее, но есть свои нюансы

Вариатор в Geely привыкания не требует: сел, завел, поехал. И даже с удовольствием! Разгон веселый, напористый, и единственное отличие от «автомата» — при каждом ускорении обороты мотора зависают в одном положении, и ревет он достаточно громко. Но, если вы не используете режим «газ в пол» постоянно и в целом предпочитаете спокойный стиль вождения, то вас это нисколько не будет беспокоить.

Однако идеальным вариатор в Geely не назовешь. Во-первых, при включении «драйва» на руле, педалях и по кузову появляется четкая «пульсация» от мотора. А во-вторых, у вариатора Punch VT2 «на входе» установлено многодисковое сцепление — и водитель четко ощущает, когда оно включается-выключается. Это выражается и в виде вышеупомянутой пульсации, и в виде кратковременной потери тяги. Например, когда машина подкатывается к светофору, сцепление иногда размыкается еще до того, как она остановится — и если в этот момент вы нажмете на газ, Geely поедет не сразу, а через секунду. Однако в любом случае такие нюансы не требуют никакого привыкания — возможно, многие их просто не заметят.

Но зато наверняка заметят, что по настройкам Emgrand 7 явно не «драйвер», и не «кроссовер». Его подвески не такие плотные и собранные, чуть более чувствительны к стыкам и ямам, не ощущается такого запаса энергоемкости, как в Vesta. Да и по управляемости есть нюансы: не хватает обратного усилия на руле, а в предельных режимах Geely демонстрирует значительно большие крены и более резкие реакции.

Есть вопросы и к работе системы стабилизации — она работает не так цепко, позволяя машине слегка доворачивать задней осью, хотя в предельных режимах свою работу выполняет. И, кстати, полностью электронный ошейник тоже не отключается, и это хорошо.



Lada лучше выглядит, едет и дружелюбнее по эргономике, но ее «робот» не столь удобен, как вариатор у Geely

Итого

Эх, если б вариатор да в Lada Vesta, и все это по той же цене — вот это была бы машина! И красивая, и удобная, и вместительная, и ездит как хороший кроссовер, что по городам, что по весям. Но такого варианта, увы, пока нет — поэтому придется мириться с особенностями «робота». Либо брать Geely с вариатором, который работает куда приятнее, но тогда мириться придется уже с другими особенностями — специфической посадкой, например.

Нам запомнилось



Мультимедийная система в Geely позволяет подключить смартфон в режиме «миррор скрин», то есть все, что есть на экране смартфона — появится на экране системы



Пакет Multimedia в Lada Vesta подразумевает появление головного устройства с видеокамерой заднего хода и навигацией



Места в подполье багажника хватает, но у Geely здесь почему-то лежит «докатка»



В этом году «робот» на Vesta обновился, поэтому вопросов к его настройкам должно стать меньше. Печаль в том, что новую «прошивку» на старый агрегат не залить, отличаются блоки управления

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Lada Vesta 1.8 AMT Geely Emgrand 7 1.8 CVT Рабочий объем, см3 1774 1808 Максимальная мощность, л. с. 122 133 Максимальный крутящий момент, Нм 170 170 Максимальная скорость, км/ч 186 170 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 12,1. н.д. Расход топлива, л/100 км (средний) 7,2 7,8 Длина, мм 4410 4631 Ширина, мм 1764 1789 Высота, мм 1494 1479 Колесная база, мм 2635 2650 Клиренс, мм 178 167