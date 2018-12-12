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Бабич в Барановичах высказал пожелание о более широком сотрудничестве предприятий города с российским ВПК
Спецпредставитель Путина и посол России в Беларуси Михаил Бабич 12 декабря посетил авиаремонтный завод в Барановичах, сообщает
Фото: belarus.mid.ru
Главная цель визита Бабича в Барановичи – встреча с председателем государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романом Головченко и директором ОАО «558 АРЗ» Павлом Пинигиным, сообщает сайт посольства РФ в Минске.
Здесь, на Барановичском заводе для российских компаний проводят гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники. Кроме этого белорусский завод производит комплектующие для различных российских самолетов.
По словам Павла Пинигина, директора ОАО «558 АРЗ», в Барановичах ремонтируют и модернизируют самолеты Су-22, Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, вертолеты Ми-8, Ми-24.
В свою очередь посол России отметил важность дальнейшего расширения сотрудничества между предприятием в Барановичах и российским ВПК. По мнению посла, для достижения высоких результатов нужна более глубокая кооперация.
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Бабич в Барановичах высказал пожелание о более широком сотрудничестве предприятий города с российским ВПК
Спецпредставитель Путина и посол России в Беларуси Михаил Бабич 12 декабря посетил авиаремонтный завод в Барановичах, сообщает "Белсат".
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