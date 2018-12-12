Блогера Филипповича оштрафовали и приговорили к административному аресту









"Белсат" . Основанием для ареста стали жалобы, поступившие со стороны граждан, что фигурировали в блогах Максима Филипповича, сообщает





Блогер стал известным после того, когда в 2017 году он получил «письмо счастья» – предписание из налоговой инспекции оплатить налог на тунеядство. Максим начал активно освещать в своем блоге проблемы, связанные с введением в стране налога для безработных. Некоторые его видео на эту тему собрали около 500 тыс. просмотров.





После этого власти начали преследование блогера. Неоднократно на него заводили административные дела, штрафовали и арестовывали.



