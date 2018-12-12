ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Блогера Филипповича оштрафовали и приговорили к административному аресту

13.12.2018 08:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Известного блогера из Гомеля Максима Филипповича суд Советского района Гомеля приговорил к 14 суткам административного ареста. Кроме того блогер должен выплатить штраф в размере 18 базовых величин – 441 рубль.



Основанием для ареста стали жалобы, поступившие со стороны граждан, что фигурировали в блогах Максима Филипповича, сообщает "Белсат".

Блогер стал известным после того, когда в 2017 году он получил «письмо счастья» – предписание из налоговой инспекции оплатить налог на тунеядство. Максим начал активно освещать в своем блоге проблемы, связанные с введением в стране налога для безработных. Некоторые его видео на эту тему собрали около 500 тыс. просмотров.

После этого власти начали преследование блогера. Неоднократно на него заводили административные дела, штрафовали и арестовывали.


 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известного блогера из Гомеля Максима Филипповича суд Советского района Гомеля приговорил к 14 суткам административного ареста. Кроме того блогер должен выплатить...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦСКА белоруса Гончаренко сенсационно разгромил в Мадриде «Реал» — 3:0
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика