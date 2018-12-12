ЦСКА белоруса Гончаренко сенсационно разгромил в Мадриде «Реал» — 3:0

Московский ЦСКА, который возглавляют белорусские тренеры Виктор Гончаренко и Александр Ермакович, разгромили в Мадриде «Реал» со счетом 3:0 (голы забили Чалов, Щенников и Сигурдссон), пишет

С одной стороны «Реал» играл полурезервом и досрочно гарантировал себе первое место в группе. С другой стороны - это действующий победитель Лиги чемпионов. Однако и в Москве, два месяца назад, ЦСКА победил также испанцев - 1: 0.









К сожалению, победа не позволила армейцам пробиться хотя бы в Лигу Европы. «Виктория» выиграла сегодня у «Ромы» 2:1 и заняла третье место в группе.





ЦСКА сыграл с «Викторией» в гостях вничью, но проиграл дома.





Реал — 12, Рома — 9, Виктория — 7, ЦСКА — 7.





В четверг БАТЭ играет в Лиге Европы в гостях с ПАОК. В случае победы белорусский клуб выйдет в 1/16 финала турнира. Ничья дает пропуск в следующий этап, если «Види» не выиграет у «Челси».