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Андрей Поротников: С Европой не выходит, в Москве интригуют

13.12.2018 08:37 — Разное | Партизан  
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Белорусский руководитель считает, что вся его открытость Западу не принесла пока ничего, остается только просить у России, а там сбивают стартовые позиции на важных переговорах.

Андрей Поротников: С Европой не выходит, в Москве интригуют
В последние дни глава белорусского государства выражался многовекторно — повздорил с Владимиром Путиным на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, затем извинялся, потом высказал претензии послу Германии. А в Москве российский вице-премьер Дмитрий Козак не принял белорусскую делегацию для разговора о компенсации за налоговый маневр — дескать, не о чем говорить «до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства». Новость сообщил российский «Интерфакс», правда, со ссылкой на анонимный источник, «близкий к переговорам».

Заборы за красивые слова не снимают

«Слова Лукашенко на встрече с послом Петером Деттмаром об экономическом заборе, выстроенном Германией, который Минску хотелось бы снять, вполне понятны, - отметил в комментарии Thinktanks.by координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. - Экономическая ситуация в Беларуси, мягко говоря, не улучшается, восстановление отношений с Евросоюзом не приводит к позитивным результатам, на которые в Минске рассчитывали. Европейские рынки остаются закрытыми для белорусской продукции из-за протекционистских и тарифных барьеров, хотя, с другой стороны, большой вопрос, есть ли Беларуси что туда продавать и в каких объемах. Лукашенко же уверен, что пошел Европе навстречу по многим чувствительным для себя вопросам, а не получил ничего».

По мнению аналитика, все заявления о поступательном развитии диалога — не более, чем слова: «Только один пример. До сих пор не подписано соглашение о приоритетах сотрудничества между Беларусью и Евросоюзом до 2020 года. Год назад представитель белорусского МИД очень оптимистично заявлял, что до конца 2018-го эти приоритеты будут подписаны — ну вот, сейчас конец года, но вообще неясно, на каком там они свете эти приоритеты. Все не так радужно, как это хотелось бы видеть сторонникам тезиса, что диалог Беларусь-ЕС динамично и позитивно развивается. Беларусь находится на периферии даже региональной политики, это не та страна, которая представляет для Европы сколь либо существенный интерес».

Андрей Поротников отметил, что если Минск действительно желает продвигать свои интересы в Брюсселе, то сначала должен улучшить отношения с ближайшими европейскими соседями. «А это будет сделать очень непросто, ведь уже есть разочарование со стороны Варшавы результатами политического и гуманитарного диалога с официальным Минском. Очень многие вещи пробуксовываются именно белорусской стороной. Объявленный исторический диалог практически остановлен по инициативе Беларуси, вопрос непризнаваемого Минском Союза поляков, который для Польши очень чувствителен, тоже не решается», - сказал эксперт.


До сих пор не заработал механизм малого приграничного движения с Польшой и Литвой. «С Латвией — да, но там очень малонаселенный регион, порядка 180.000 человек с двух сторон, если же мы возьмем Литву, то тут речь идет о почти 800.000 человек с литовской стороны, с нашей — около полумиллиона, если Польша, то тут с нашей — 700.000 человек и около миллиона с польской. Считается, что в случае введения малого приграничного движения интенсивность эксплуатации пограничной инфраструктуры частными лицами вырастет в 2-3 раза, а эта инфраструктура уже эксплуатируется с превышением пропускной способности в 1,5-4 раза. Малое движение приведет к полному коллапсу на границе, инфраструктура перенапряжена с двух сторон. Требуются, помимо крупных инвестиций в оборудование, еще и инвестиции в обслуживающий персонал. Белорусская сторона к этому однозначно не готова и готовиться не собирается, на польской и литовской, вероятно, тоже», - считает Андрей Поротников.

Ультиматум или переговорный прием?

«Что касается истории с Козаком, то вряд ли это информационный вброс, новость распространил «Интерфакс», агентство достаточно старое, серьезное и работающее по определенным стандартам, - полагает Андрей Поротнико. - Тут несколько вариантов. Либо это желание наказать Минск за публичную пикировку Лукашенко с Путиным в Санкт-Петербурге, либо это намерение ухудшить стартовые позиции Минска на переговорах по поводу компенсаций за налоговый маневр, либо действительно предложение обняться еще крепче. Я склоняюсь ко второму варианту — очевидно, что у Москвы очень жесткая позиция по компенсации за налоговый маневр, да, они готовы дать что-то, они понимают, что просто отказать они не могут, потому что это поставит Беларусь на грань экономического кризиса и ударит и так не по самому лучшему имиджу ЕАЭС, что это может привести и к политической дестабилизации в Беларуси, а внятной политической стратегии в отношении Минска у Москвы до сих пор нету. Они должны что-то кинуть для поддержания штанов, но не более того, так как у самих наступили трудные времена».

Эксперт считает, что Москва снижает уровень белорусских претензий, «это преддоговорная попытка вывести из себя партнера, а инкорпорация не начинается с таких предложений, это — локальный ход перед переговорами, чтобы принять условия компенсации, комфортные для России».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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