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Протест «желтых жилетов» перекинулся на Польшу

13.12.2018 08:20 — Разное | Партизан  
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Польские фермеры, одетые во флуоресцентные желтые жилеты, заблокировали одну из крупнейших трасс страны неподалеку от Варшавы в знак протеста против аграрной политики государства.



Об этом сообщает RMF24.

Они требуют у властей повлиять на ситуацию с африканской чумой свиней, преследующей скот в стране, и выплатить им компенсацию за животных, которых из-за угрозы болезни пришлось убить или продать. Кроме того, они недовольны поддержкой сельского хозяйства в странах, конкурирующих с Польшей в этой отрасли, и требуют изменить условия импорта продуктов.


К протестующим уже приезжал министр сельского хозяйства страны Ян Ардановский, но они требуют, чтобы к месту акции приехал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, которому они хотят лично передать свои требования.


Из-за несогласованной акции на трассе А2 образовалась пробка длиной в несколько километров. Фермеры заявляют, что готовы продолжать блокировать дорогу, пока власти не прислушаются к их требованиям.

 
 
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Польские фермеры, одетые во флуоресцентные желтые жилеты, заблокировали одну из крупнейших трасс страны неподалеку от Варшавы в знак протеста против аграрной...
 
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