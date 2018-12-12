Протест «желтых жилетов» перекинулся на Польшу









Об этом сообщает RMF24.





Они требуют у властей повлиять на ситуацию с африканской чумой свиней, преследующей скот в стране, и выплатить им компенсацию за животных, которых из-за угрозы болезни пришлось убить или продать. Кроме того, они недовольны поддержкой сельского хозяйства в странах, конкурирующих с Польшей в этой отрасли, и требуют изменить условия импорта продуктов.









К протестующим уже приезжал министр сельского хозяйства страны Ян Ардановский, но они требуют, чтобы к месту акции приехал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, которому они хотят лично передать свои требования.









Из-за несогласованной акции на трассе А2 образовалась пробка длиной в несколько километров. Фермеры заявляют, что готовы продолжать блокировать дорогу, пока власти не прислушаются к их требованиям.