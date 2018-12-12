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Тереза Мэй не сразу смогла выйти из машины на переговорах в Берлине с Меркель

13.12.2018 08:12 — Разное | Партизан  
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Тереза Мэй приехала в Берлин, чтобы обсудить с Ангелой Меркель условия соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Но не сразу смогла выйти из машины: дверь автомобиля, в котором находилась политик, оказалась заблокирована.

В конечном итоге дверь разблокировали, передает Би-Би-Си.


Напомним, ранее британские власти перенесли голосование по вопросу выхода страны из Евросоюза. На голосовании, назначенном на вторник 11 декабря, члены парламента должны были выразить свое отношение к соглашению, достигнутому Терезой Мэй и Брюсселем в течение многомесячных переговоров.


 
 
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Тереза Мэй приехала в Берлин, чтобы обсудить с Ангелой Меркель условия соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Но не сразу смогла выйти из машины: дверь...
 
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