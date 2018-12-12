|
Тереза Мэй не сразу смогла выйти из машины на переговорах в Берлине с Меркель
Тереза Мэй приехала в Берлин, чтобы обсудить с Ангелой Меркель условия соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Но не сразу смогла выйти из машины: дверь автомобиля, в котором находилась политик, оказалась заблокирована.
В конечном итоге дверь разблокировали, передает
Напомним, ранее британские власти перенесли голосование по вопросу выхода страны из Евросоюза. На голосовании, назначенном на вторник 11 декабря, члены парламента должны были выразить свое отношение к соглашению, достигнутому Терезой Мэй и Брюсселем в течение многомесячных переговоров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тереза Мэй приехала в Берлин, чтобы обсудить с Ангелой Меркель условия соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Но не сразу смогла выйти из машины: дверь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)