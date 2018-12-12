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Мадуро сделал Трампу неожиданное предложение

13.12.2018 08:05 — Разное | Партизан  
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу начать открытый диалог.



Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он готов начать диалог с Трампом, если президент США намерен изменить свою политику в отношении Венесуэлы.

Он также добавил, что готов к диалогу с Трампом «по всем важным темам».

 
 
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу начать открытый диалог.
 
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