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Власти хотят на год освобождать бизнес от налогов на новые постройки

13.12.2018 09:19 — Разное | KYKY  
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Постоянная комиссия Совета Республики по экономике, бюджету и финансам посмотрела бюджет Беларуси на 2019 год и проект нового Налогового кодекса. На их основе она подготовила свои предложения и отправила их в различные министерства. Комиссия хочет улучшить условия работы для бизнеса, пишет TUT.by.

В новой редакции Налогового кодекса предлагают такие нововведения для бизнеса: 

  • расширить возможности использования инвестиционного вычета по налогу на прибыль;
     
  • снизить ставку налога на прибыль и подоходный налог физлицам, которые реинвестируют в развитие производства;
     
  • освободить новые постройки от имущественных налогов в первый год их работы.

Авторы отмечают, что в бюджете сохранились «традиционные подходы», по которым в бюджет могут поступать дополнительные деньги в случае хороших цен на сырьё. Также члены комиссии сказали про «важную часть бюджетной системы» − местные бюджеты. Комиссия хочет сохранить поддержку регионов из республиканского бюджета − по её мнению, это поможет росту доходов местных бюджетов.

Также комиссия предлагает создать механизмы для опережающего развития регионов-доноров и поддержки регионов-реципиентов. Местные бюджеты надо формировать так, чтобы «сближать финансовые возможности» этих регионов. 

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Постоянная комиссия Совета Республики по экономике, бюджету и финансам посмотрела бюджет Беларуси на 2019 год и проект нового Налогового кодекса. На их основе она...
 
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