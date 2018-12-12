Власти хотят на год освобождать бизнес от налогов на новые постройки

Постоянная комиссия Совета Республики по экономике, бюджету и финансам посмотрела бюджет Беларуси на 2019 год и проект нового Налогового кодекса. На их основе она подготовила свои предложения и отправила их в различные министерства. Комиссия хочет улучшить условия работы для бизнеса, пишет TUT.by.

В новой редакции Налогового кодекса предлагают такие нововведения для бизнеса:

расширить возможности использования инвестиционного вычета по налогу на прибыль;



по налогу на прибыль; снизить ставку налога на прибыль и подоходный налог физлицам, которые реинвестируют в развитие производства;



освободить новые постройки от имущественных налогов в первый год их работы.

Авторы отмечают, что в бюджете сохранились «традиционные подходы», по которым в бюджет могут поступать дополнительные деньги в случае хороших цен на сырьё. Также члены комиссии сказали про «важную часть бюджетной системы» − местные бюджеты. Комиссия хочет сохранить поддержку регионов из республиканского бюджета − по её мнению, это поможет росту доходов местных бюджетов.

Также комиссия предлагает создать механизмы для опережающего развития регионов-доноров и поддержки регионов-реципиентов. Местные бюджеты надо формировать так, чтобы «сближать финансовые возможности» этих регионов.

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