Румас и Медведев проведут переговоры в Бресте

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13 декабря в Беларуси пройдет заседание Совета министров Союзного государства. На повестке – 25 вопросов. Запланировано также подписание документа о взаимном признании виз.

Приоритетными темами обсуждения на заседании традиционно станут торгово-экономические вопросы. Будут приняты решения по прогнозным балансам спроса и предложения продукции АПК на 2019 год по мясу и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам, а также индикативным балансам топливно-энергетических ресурсов Союза на 2019 год по нефти, бензину автомобильному, дизельному топливу, мазуту топочному.

По итогам заседания планируется подписать соглашение об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел двух стран.

Запланированы в Бресте и переговоры глав правительств Беларуси и России.

Накануне первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько прокомментировал ход обсуждения наиболее острого вопроса в отношениях двух стран – о цене на российский газ. Приходько выразил уверенность, что решение будет найдено.

"Вопрос о цене на природный газ для Беларуси с 1 января 2020 года обсуждается в рамках рабочей группы по линии министерств энергетики России и Беларуси, заседания которой состоялись в сентябре в Москве и в ноябре - в Минске, - цитирует Приходько РИА Новости . - Рассматривается он и на уровне заместителей глав правительств. Работа продолжается. Уверены, что взаимоприемлемые решения будут найдены".

Приходько отметил, что сейчас Беларусь без перебоев осуществляет платежи за газ в соответствии с условиями контракта с "Газпромом".

Напомним, что цена газа стала предметом острого обсуждения президентами двух стран на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Лукашенко высказал претензии к порядку ценообразования для Беларуси. Путин, в свою очередь, заявил, что цена на газ для Беларуси является предметом переговоров, а ее значительное снижение требует иного уровня интеграции между странами.