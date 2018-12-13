Главная → Новости → Разное 5 РАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИЧИН ПОПУЛЯРНОСТИ КАРКАСНИКОВ * 21.by 13.12.2018 09:00 — Разное Размер текста: A A A Почему каркасные дома с каждым годом становятся всё более популярными в Беларуси? В чем секрет: это эффект новинки или плюсов действительно так много, что устоять перед ними невозможно? Попробуем разобраться.

Сами каркасники родом из США. Климат в умеренном поясе Северной Америки на 100% совпадает с температурным режимом в нашей стране: примерно от -35 до +35 ̊С. Сопоставив эти данные и опыт отлично зарекомендовавших в тех широтах деревянных каркасных домов, их не так давно привезли и в Беларусь. Одной из первых стала компания «Вудплэйс» (Минск). Они, кстати, помогли раскрыть некоторые нюансы строительства, о которых при подготовке этого материала мы даже не задумывались.



ЭТО БЫСТРО

Это не голословное заявление. Высокая скорость возведения каркасных домов от woodplace.by обусловлена целым рядом причин:

- набор материалов для строительства приезжает к вам уже в собранном и полностью укомплектованном виде. Ждать, пока на склад в магазине поступят наличники в цвет или подходящий размер балок, не придется, соответственно, уменьшится и затраченное время;

- если материалы вдруг оказались с минимальным браком (такое в «Вудплэйс» случается крайне редко, но чем черт не шутит) – ответственный специалист сам быстро привезет вам недостающие детали. Такая поддержка на всех этапах строительства особенно играет на руку, если дом вы собрались возводить не в черте Минска, а в пригороде, откуда ездить самому за очередной деталью очень долго;

- каркасник не дает усадки, поэтому не придется выжидать буферный период – можно заезжать сразу после возведения.



ЭТО ПРОСТО

Просто – в смысле легко:

- для каркасных домов не нужны ни застывающий вечность фундамент, ни гидрозащита на 3 метра вглубь, ни тяжелая кровля, класть которую на высоте – то еще развлечение. Все работы интуитивно понятны любому мальчику, посещавшему уроки труда;

- компания поставляет заказчику готовые стеновые панели, собранные по всем правилам и с учетом климатических факторов. Благодаря наличию таких частей со сборкой справится даже не профессионал.

- кроме того, «Вудплэйс» предлагает сборку под ключ. Так как наши мастера уже съели на возведении каркасников собаку, строительство завершится – не успеете и глазом моргнуть. Это самый быстрый и удобный вариант для тех, кто ценит свое здоровье, время и деньги.



ЭТО ДЕШЕВЛЕ

Кстати, о деньгах. «Вудплэйс» предлагает целый дом по цене средней однушки в Минске. И это цена не из потолка:

- практически вес составляющие каркасников производятся в Беларуси. Это позволяет значительно экономить на закупке материала (его мы заготавливаем сами), производстве (есть собственный завод), транспортировке (в Минск и по стране доставляем максимально оперативно и дешево);

- работа без посредников физически непростая, но позволяет серьезно экономить как минимум на зарплате бригады бесполезных сторонних менеджеров – все вопросы решаются напрямую с представителями компании;

- как правило, у компаний уже есть база разработанных и проверенных типовых проектов каркасников, что позволяет сократить расходы на архитектора и инженера;

- на первом этапе заключается договор, который фиксирует окончательную стоимость заказанных вами материалов и работ. Она не изменится на протяжении строительства, даже если вы остановитесь на поэтапном варианте внесения денег. Это значит, вы сможете с самого начала грамотно распланировать финансовую составляющую проекта.



ЭТО НАДЕЖНО

Надежность – неотъемлемая черта, без которой никак. Именно за нее так любят кипричные постройки, но мы доскажем, что и деревянные каркасники – это настоящие добротные дома:

- дерево, из которого изготавливаются все элементы каркаса, выращено под нашим строгим надзором недалеко от Бреста. Это значит, что оно с легкостью переносит характерные для нашей страны перепады температур и устойчиво к морозам;

- перед тем как дать древесине зеленый свет, специалисты вручную после тщательного осмотра отбирают брак и оставляют только материал лучших сортов;

- поставляемые компанией панели имеют все степени защиты, в т.ч. и устойчивость к перепадам температур и высокой влажности. Поэтому тем, кто мечтает о собственном доме уже к Новому году, Рождеству или, например, Дню Святого Валентина, не придется ждать сухого лета для воплощения задуманного в реальность.



ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОРИГИНАЛЬНО

- внешний вид каркасников от «Вудплэйс» не ограничивается фантазией первого придумавшего типовой чертеж инженера. По согласованию с заказчиком мы может разработать уникальный оригинальный проект, который будет отражать душу его будущего владельца. Интересно, что изменить можно не только картинку снаружи, но и планировку с функциональными зонами;

- в пакет «под ключ» может входить также внутренняя отделка – ее выбор специалисты передоверят вам! Подбирать материалы отделки от жидких обоев до керамики под камином заказчик будет самостоятельно, мы только воплотим в жизнь тот облик, который вы задумаете.



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