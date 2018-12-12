Минское «Динамо» в феврале снова сыграет в Риге на открытом воздухе

Президент рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил, что прошлогодний опыт с матчем против минского «Динамо» на открытом воздухе будет повторен, сообщает «Спорт-Экспресс» .



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— 15 февраля рижское «Динамо» проведет матч на открытом воздухе с минским «Динамо» в Риге. На том же месте, что и в прошлом году, только трибуны будут увеличены, — отметил Савицкис.

20 января в в столице Латвии состоялось первое динамовское дерби в истории КХЛ на открытой площадке между хоккеистами «Динамо» из Минска и Риги. 8500 зрителей наблюдали за поединком, в котором волевую победу одержали минчане под руководством Горди Дуайера. Гости из Беларуси в середине матча уступали со счетом 0:2, но сумели переломить ход встречи и выиграть — 3:2.