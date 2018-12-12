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Минское «Динамо» в феврале снова сыграет в Риге на открытом воздухе
Президент рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил, что прошлогодний опыт с матчем против минского «Динамо» на открытом воздухе будет повторен, сообщает
— 15 февраля рижское «Динамо» проведет матч на открытом воздухе с минским «Динамо» в Риге. На том же месте, что и в прошлом году, только трибуны будут увеличены, — отметил Савицкис.
20 января в в столице Латвии состоялось
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Президент рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил, что прошлогодний опыт с матчем против минского «Динамо» на открытом воздухе будет повторен.
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