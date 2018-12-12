В Беларуси показали новый самолет – «Танколет»

Компания «Белавиа» представила новый самолет «Танколет», дизайн которого разработан совместно с создателем известной компьютерной игры, сообщает «МИР 24».

О танках отдаленно напоминают цветные контуры, а на фюзеляже нарисованы зубры, которые символизируют Беларусь. Вся «танковая» тематика спрятана в салоне.

В планах также изменить элементы формы бортпроводников.

Кроме того, рассматривается идея сделать сайт, на котором можно будет посмотреть, куда и когда отправится «Танколет», и купить билет на конкретный рейс, чтобы специально полететь на нем.

Правда, стопроцентной гарантии дать, конечно, нельзя: все же у «Белавиа» два таких борта.